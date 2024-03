Passer d’Orange Bank à Hello bank! : voici deux options et une ouverture de compte simplifiée

Contraint de quitter Orange Bank ? Hello bank! vous offre un accueil personnalisé et vous propose une procédure de transfert simplifiée. Voici un tour d’horizon des principales offres de comptes courants disponibles chez Hello Bank!, ainsi que leurs avantages respectifs.

Orange Bank vit ses dernières heures, mais ne laisse pas ses clients sans alternative. Un accord a été conclu avec le groupe BNP Paribas et permet à tous les clients d’Orange Bank, désireux de rejoindre Hello bank !, de profiter d’un parcours simplifié et d’avantages exclusifs.

Deux formules de comptes sont alors disponibles : Hello One et Hello Prime. Décryptage de ces deux options aux multiples atouts, donnant toutes deux droit à un bonus de bienvenue de 80 euros. Un montant auquel s’ajoutent 100 euros supplémentaires en bons d’achats pour ceux qui optent pour l’aide à la mobilité bancaire Hello Start+.

Hello One : une formule gratuite pour tous

Passer chez Hello bank ! n’est clairement pas un choix par défaut. Cette banque en ligne bénéficie en effet d’une excellente application, et s’appuie sur le savoir-faire du groupe BNP Paribas en proposant un large éventail de services bancaires à des tarifs compétitifs. L’offre Hello One en est le meilleur exemple. Lors de son test sur Frandroid, Hello bank ! a reçu la note de 9/10, l’une des meilleures notes de son comparateur de banque en ligne.

Accessible sans conditions de revenus, cette formule vous permet d’avoir un compte courant (individuel ou joint) et une carte bancaire Visa Hello One sans le moindre coût (sous réserve d’utiliser la carte, sinon celle-ci est facturée à raison de 3 euros par mois).

En effet, si vous utilisez votre carte bancaire au moins une fois par mois pour un paiement ou un retrait, Hello bank ! vous exonère des frais de tenue de compte. Un atout indéniable auquel s’ajoute notamment :

l’absence de frais sur les paiements par carte bancaire à l’international ;

la possibilité de retirer gratuitement des fonds par carte bancaire dans les distributeurs du groupe BNP Paribas et de ses filiales, en France comme à l’étranger ;

des plafonds cartes assez confortables, de 1 000 euros par mois pour les paiements et de 400 euros par semaine pour les retraits ;

la gratuité sur les virements SEPA.

En prime, Hello bank ! permet à tous ses clients de consulter et de gérer facilement leurs comptes depuis l’application éponyme disponible sur Android, iOS et MacOS. Voilà une manière simple et efficace de savoir en permanence où en sont vos comptes et d’accéder en temps réel à leur solde, ainsi qu’à l’historique de toutes les opérations.

Et pour gagner encore plus de temps, l’application vous permet également d’afficher vos autres comptes, détenus dans d’autres établissements bancaires.

Fini les temps d’attente interminables pour avoir un conseiller et le temps perdu pour se rendre en agence. Grâce à l’application, vous pouvez tout gérer depuis votre smartphone : ajouter des bénéficiaires, initier des virements, modifier le plafond de votre carte bancaire, y faire opposition, et même personnaliser des alertes pour être informé dès lors que votre salaire est crédité.

Et pourquoi pas catégoriser vos dépenses à la fin du mois pour savoir comment elles se répartissent, avoir des pistes pour les optimiser et donc pour économiser. Cette option de catégorisation des dépenses est gratuitement intégrée à l’application.

Enfin, Hello One vous donne droit au cashback Hello Extra et donc au remboursement d’une partie de vos achats réalisés au sein des enseignes partenaires. Pour en bénéficier, il suffit d’activer gratuitement l’option depuis l’application d’Hello bank !. Ensuite tout est automatique.

Hello Prime : pour les adeptes de shopping en ligne et les amoureux des voyages (mais pas que !)

Si l’offre Hello One est déjà bien équipée et attractive, la formule Hello Prime va encore plus loin en matière de services. Toutes les opérations essentielles sont exonérées de frais, y compris les virements SEPA instantanés.

Ce type de compte vous ouvre également droit à une facilité de caisse (soumise à accord de la banque). Cette option s’avère très utile lorsque vous faites face à des décalages ponctuels de trésorerie.

Autre atout majeur de l’offre Hello Prime : la carte bancaire Visa Hello Prime est compatible avec Apple Pay et s’accompagne d’une carte virtuelle, très pratique pour sécuriser vos achats en ligne. Et en fonction de vos préférences et de vos habitudes, vous pouvez choisir à la souscription entre un débit immédiat ou différé.

Par ailleurs, si comme avec Hello One, votre carte Hello Prime est utilisable en France et à l’international, Hello bank ! vous exonère des frais sur les retraits réalisés hors du réseau BNP Paribas. C’est sans compter les plafonds rehaussés de votre carte bancaire (dans des limites fixées par Hello bank ! en fonction de vos niveaux de revenus).

Enfin, le plus grand avantage d’Hello Prime réside dans toutes les garanties et assurances voyages incluses. Cette carte bancaire vous apporte toute une série de protections en cas de retard de votre vol ou de votre train, de perte ou de détérioration de vos bagages, d’annulation de votre séjour pour force majeure, et vous évite d’avoir à souscrire à une assurance si vous devez louer une voiture. De quoi partir sereinement en vacances, en France comme à l’étranger.

Et au moindre souci, Hello Prime vous délivre un accès prioritaire aux conseillers bancaires Hello Team, joignables par téléphone ou via la messagerie sécurisée de votre espace personnel.

La formule Hello Prime est habituellement disponible pour 5 euros par mois. Mais en ce moment, Hello Bank ! offre les 6 premiers mois aux nouveaux clients venant d’Orange Bank. Les souscripteurs venant d’autres banques profitent quant à eux d’un tarif préférentiel de 1 euro par mois durant le premier semestre.

Une souscription accompagnée de beaux bonus

Tous les clients d’Orange Bank désireux d’ouvrir un compte chez Hello bank ! bénéficient d’une procédure de transfert simplifiée et reçoivent en bonus une prime de bienvenue de 50 euros.

Pour l’occasion, l’établissement a créé une ligne téléphonique spécifique avec des équipes dédiées aux nouveaux clients issus d’Orange Bank. Ce programme d’accueil leur permet de faire le point sur leurs besoins, leurs projets et découvrir comment Hello bank ! peut les accompagner sur ces points.

La banque en ligne de BNP Paribas met aussi à leur disposition le service de mobilité bancaire Hello Start+. Fini le temps perdu à contacter un par un les organismes qui les prélèvent pour les informer d’un changement de RIB, car Hello bank ! se charge de tout. Et pour toute souscription à cette option, la banque offre 100 euros en bons d’achat.

Si vous n’êtes pas client d’Orange Bank et souhaitez ouvrir un compte Hello One ou Hello Prime, c’est relativement simple et rapide. 5 minutes suffisent. Tout se passe en ligne depuis le site internet ou l’application mobile de Hello bank !.

Après avoir indiqué vos coordonnées et répondu à un rapide questionnaire, il vous suffit de télécharger vos justificatifs et de signer électroniquement le contrat. La banque vérifie ensuite que le dossier est complet et conforme, puis vous informe dès que le compte est ouvert**.

* des frais de change et des commissions peuvent être appliqués par les établissements dans lesquels les fonds sont retirés

** toute ouverture de compte est soumise à une validation préalable d’Hello bank !