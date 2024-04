Avec ses 7 500 points de vente, ce compte bancaire est le plus pratique de tous

Connaissez-vous Nickel ? Lancée il y a 10 ans et forte d’un réseau de près de 7 500 points de vente, cette FinTech est non seulement la plus présente en France, mais aussi l’une des plus efficaces. En cinq minutes seulement, elle vous délivre un compte et même une carte bancaire.

Pour ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, vous devez fournir des montagnes de documents et faire preuve d’une bonne dose de patience. Sans compter que parfois, votre demande n’aboutit pas, car vous ne répondez pas à tous les critères requis. Mais pas chez Nickel.

Fondé en 2014, cet établissement financier simplifie l’accès au compte bancaire et propose près de 7 500 points de vente partenaires, logés principalement chez les buralistes. Sans le savoir, vous en avez probablement un en bas de chez vous. Si Nickel est très présent sur l’ensemble du territoire, le groupe ne fait pas l’impasse sur le pendant numérique et offre en prime une application mobile aboutie pour piloter efficacement ses comptes à distance.

Le bon compromis entre banque traditionnelle et services en ligne

Pour choisir sa nouvelle banque, plusieurs critères entrent en jeu : les tarifs, l’étendue des services et la disponibilité des conseillers en cas de besoin. Les néobanques et les banques traditionnelles ont chacune leurs atouts, mais généralement des compromis s’imposent.

Face à ce constat, les fondateurs de Nickel ont essayé de rassembler le meilleur des deux mondes et en 10 ans, le groupe a conquis plus de 3,5 millions de personnes. Un tel succès s’explique à la fois par une large présence physique à travers l’Hexagone et par son application mobile aussi complète que simple à utiliser.

Alors que les groupes bancaires ont plutôt tendance à fermer leurs agences et à miser sur le 100 % digital, Nickel tient à maintenir les deux options à disposition de ses clients. Majoritairement présent chez des buralistes, Nickel compte près de 7 500 points de vente, un avantage indéniable lorsqu’il est question de déposer des espèces par exemple.

Son objectif : être accessible facilement partout et par tous. Et, pour y parvenir, pas question de faire l’impasse sur le numérique. Grâce à son application Nickel disponible sur Android et iOS, il est possible de consulter le solde de son compte en temps réel, de réaliser l’ensemble de ses opérations bancaires et même de gérer sa carte Mastercard.

Un compte pour tous et des tarifs compétitifs

À travers son offre et ses services, Nickel tente de répondre aux besoins du plus grand nombre. D’ailleurs, Nickel est l’un des rares établissements à proposer un compte bancaire accessible à tous, quels que soient l’âge et la situation financière. De telles conditions d’accès au compte sont permises notamment grâce à l’absence de découvert autorisé, peu importe la formule choisie. Pour autant, les services offerts ne manquent pas.

Pour seulement 25 euros par an, Nickel vous délivre un compte bancaire, ainsi qu’une carte de paiement Mastercard utilisable partout dans le monde. Et, grâce à son large réseau, lorsque vous êtes en France, vous pouvez déposer des espèces ou en retirer très facilement dans tous les points de vente Nickel, mais aussi aux distributeurs automatiques.

Petit plus : si vous souhaitez apporter une touche de couleur à votre Mastercard, Nickel vous propose, pour 10 euros de plus pour 5 ans, l’option My Nickel. 15 couleurs différentes et une personnalisation de la carte avec votre nom sont alors possibles.

Nickel, c’est aussi des offres premium

Les amoureux des voyages ne sont pas en reste et profitent aussi des formules spécifiques, adaptées à leurs propres besoins. En souscrivant à l’option Nickel Chrome à 30 euros par an (en complément des 25 euros de frais de tenue de comptes annuels), les clients bénéficient d’avantages majeurs pour leurs séjours à l’étranger.

L’ensemble des paiements par carte sont gratuits, même en dehors de la zone euro, et les frais sur les retraits y sont réduits. Déclinable au choix en coloris Black, Gold ou Silver, la carte Nickel Chrome donne aussi accès à des assurances et assistances exclusives, très utiles lorsque vous partez en vacances. Un atout appréciable, en France comme à l’étranger, surtout en cas :

d’annulation ou de retard de vol ;

de perte ou de détérioration de vos bagages ;

de location d’un véhicule, sachant qu’elle intègre d’office une assurance pour le vol et les dommages.

Au quotidien, la carte Nickel Chrome apporte en prime des assurances supplémentaires pour vos achats en ligne, une extension de garantie sur certains produits, dont l’électroménager, ainsi que le remboursement des frais induits par un vol de vos papiers d’identité ou de vos clés.

Vous en voulez encore plus ? Avec la carte Nickel Metal à 80 euros par an (en plus des 25 euros de cotisation annuelle), tous les paiements et retraits réalisés en France comme à l’étranger sont totalement gratuits. C’est l’offre la plus complète et la plus premium actuellement proposée par la FinTech.

5 minutes suffisent pour ouvrir un compte et avoir sa carte bancaire

Habituellement, lorsque vous ouvrez un compte dans une banque, vous devez constituer le dossier, puis attendre la vérification et la validation de l’établissement avant de pouvoir commencer à profiter des services.

Chez Nickel, la procédure est nettement plus simple. Déjà, vous pouvez choisir d’ouvrir votre compte en ligne.

Il vous suffit de disposer d’une pièce d’identité en cours de validité, d’indiquer votre numéro de mobile et de réaliser un selfie pour confirmer que vous êtes bien à l’origine de la demande.

Ensuite, il ne reste plus qu’à vous rendre dans le point Nickel de votre choix pour régler les 25 euros de cotisation annuelle et récupérer votre carte bancaire, si vous n’étiez pas déjà sur place. Une fois récupérée, vous recevez votre code PIN par SMS et votre carte est immédiatement utilisable.

Les plus patients peuvent demander un envoi de la Mastercard par voie postale.