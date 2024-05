Revolut en panne ? Certaines fonctions sont indisponibles

La banque en ligne Revolut semble en proie à une panne empêchant l'utilisation de certaines fonctions comme le paiement par carte et le transfert d'argent.

Vous n’arrivez pas à utiliser Revolut normalement ? Vous n’êtes pas la seule personne dans ce cas. Si l’application de la banque en ligne est toujours accessible pour la grande majorité des personnes, toutes les fonctions ne sont pas opérationnelles.

Le paiement par carte ou par mobile (Apple Pay, Google Pay) posent quelques soucis à certains utilisateurs (notamment au sein de la rédaction de Frandroid) tout comme l’envoi d’argent qui est indisponible. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un problème de serveurs.

De plus en plus de signalements

Un tour sur le site DownDetector permet de voir que de plus en plus d’utilisateurs et d’utilisatrices signalent des problèmes. Le nombre de signalements est encore modéré dans l’absolu, mais largement au-dessus de la norme.

En outre, sur le réseau social Twitter/X, de plus en plus de personnes publient des messages évoquant des dysfonctionnements sur Revolut.

