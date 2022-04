Vous avez des problèmes d’Internet à la maison ? Voici pourquoi ça risque de durer

Des liaisons importantes sur le réseau fibre optique ont été sectionnés selon plusieurs experts télécoms. Cela risque d'affecter les connexions Internet à la maison dans différentes régions de France. La piste d'un acte malveillant est évoquée.

Dans la nuit du 26 au 27 avril, un problème d’envergure touchant les infrastructures réseau en France a alerté plusieurs experts du secteur. Concrètement, l’Internet fixe (fibre) de plusieurs personnes à travers le pays risque d’être coupé ou grandement affecté pendant une période indéterminée. Orange, Bouygues Télécom, SFR ou Free… tous les opérateurs sont potentiellement concernés.

Que s’est-il passé ? Certaines informations déjà partagées permettent de comprendre un peu mieux d’où vient le problème dû, a priori, à des actes de vandalisme.

Des câbles fibre a priori sectionnés

À 5h34 du matin, Aurélien Poret, responsable Infrastructure et Réseau chez Ikoula, partage un tweet dans lequel il évoque une double coupure de fibre survenue à 10 minutes d’intervalle. Il explique que la région Bourgognes-Franche-Comté « est complètement isolée » et que les temps de rétablissement normalement garantis seront dépassés.

Double coupure fibre. Est et Sud (2 opérateurs pour moi différents) perdu à 10 min d'intervalle. La plaque BFC est complétement isolée. D'après un amis chez un opérateur d'INFRA national, grosses coupures. Les GTR seront dépassées. — Poret Aurélien (@aporet) April 27, 2022

Même son de cloche du côté d’Alexandre Corso, responsable au sein de l’entreprise F5 — notamment spécialisée dans l’optimisation de réseau.

6 links down in Paris… Quite a great job @F5 by the team about the redundancy @pymaunier @rmaunier @benjamin_collet no impact!

– Apr 27 01:23:08.292

– Apr 27 01:40:41.078

– Apr 27 01:41:14.072

– Apr 27 01:42:06.272

– Apr 27 03:17:37.404

– Apr 27 03:18:08.806 — Alexandre Corso (@CorsoAlexandre) April 27, 2022

Celui-ci évoque six liens coupés sur Paris dans le 27 avril entre 1h23 et 3h18. Enfin, Nicolas ‘GaLaK’, ingénieur télécom et réseau reconnu pour la fiabilité de ses informations sur Twitter, partage aussi quelques messages à ce sujet.

Point #cequelonsay : vers 3H20, 3H40 et 5H20, des câbles de plusieurs réseaux fibre longue distance ont été partiellement sectionnés. De Paris en direction de Strasbourg, Lyon et Lille. https://t.co/fTqAzxk8Kb — Nicolas ‘GaLaK’ (@_GaLaK_) April 27, 2022

Selon ses informations, « vers 3h20, 3h40 et 5h20, des câbles de plusieurs réseaux fibre longue distance ont été partiellement sectionnés. De Paris en direction de Strasbourg, Lyon et Lille. » En d’autres termes, si vous vous trouvez dans l’une de ces trois villes et que votre connexion Internet à la maison vacille, vous êtes sans doute concerné par le souci décrit ici. Reste à savoir combien d’autres zones géographiques sont affectées.

En outre, les interventions pour rétablir les lignes risquent de durer puisqu’il va falloir remplacer les câbles sectionnés.

Un acte malveillant « coordonné » et « grave »

« On parle de plusieurs câbles de plusieurs opérateurs dans plusieurs infrastructures distantes de plusieurs dizaines de km coupés », souligne Nicolas ‘GaLaK’ dans un autre message. D’aucuns craignent donc une opération menée par des personnes mal intentionnées et bien coordonnées.

Nous avons contacté Nicolas ‘GaLaK’ pour en savoir davantage. Il nous a bien fait comprendre qu’il n’avait pas plus d’informations à fournir que celles qu’il a déjà partagées publiquement sur Twitter.

En parallèle, Nicolas Guillaume, patron de l’opérateur Netalis — qui s’est spécialisé dans les solutions dédiées aux professionnels — confirme qu’un incident a lieu sur le réseau. S’il se félicite de la réactivité de ses équipes pour maintenir les services fournis par son entreprise à flot (à hauteur de 90 % aux dernières nouvelles), il s’engage à mener « toutes les actions nécessaires en justice pour retrouver les coupables d’acte de malveillance ».

Suite à l'incident (toujours en cours), nous @netalisfr allons évidemment avec nos conseils engager, également aux côtés de nos partenaires, toutes les actions nécessaires en justice pour retrouver les coupables d'actes de malveillance (un confirmé chez un fournisseur). — Nicolas Guillaume (@nguillam) April 27, 2022

Le dirigeant précise qu’un acte de malveillance a déjà été confirmé chez un fournisseur d’accès. Une piste corroborée par le compte officiel du réseau Free qui parle de « multiples actes de malveillances » sur les infrastructures fibre.

Multiples actes de malveillances sur infra fibre durant la nuit et la matinée. Incidents circonscrits, problèmes résiduels en cours de correction sur Reims et Graveline. Equipes Free mobilisées depuis 4h du matin. — Free 1337 (@Free_1337) April 27, 2022

L’Obs cite une source étatique (mais anonyme) qui signale « un acte de malveillance coordonné », « grave » et « très rare ». « C’est clairement du sabotage et le parquet a été saisi », poursuit cet interlocuteur. Les intentions des auteurs de ces actes ne sont pas encore connus et il vaut pour le moment mieux éviter de tirer des conclusions hâtives.

BFM TV a contacté Orange et Bouygues Telecom. Ces deux opérateurs minimisent l’impact de l’incident sur leurs réseaux respectifs tandis que SFR indique à L’Obs que ses lignes coupées sont déjà en train d’être réparées.

Les signalements se multiplient

En attendant, sur DownDetector, on peut voir qu’Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free figurent dans les premières lignes de la page d’accueil. Preuve que plusieurs utilisateurs semblent rencontrer des problèmes.

À noter tout de même que Free rencontre des problèmes de réseau qui lui semblent spécifiques en ce mercredi 27 avril 2022.

