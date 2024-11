Télévision : les box des opérateurs dominent encore les foyers français

L’Arcom publie son observatoire de l’équipement audiovisuel pour le premier semestre 2024.

Box TV d’Orange — Image d’illustration // Source : Orange

D’après les dernières publications de l’Arcom rapportées par Univers Freebox, les Français sont toujours aussi friands de la solution de décodeur TV proposée par leur fournisseur d’accès Internet. L’offre des applications sur les téléviseurs n’est pas encore assez fournie mais cela pourrait prochainement bouger.

Les décodeurs TV des FAI ont toujours le vent en poupe

La box TV de l’opérateur reste le moyen de connexion au flux télévisé le plus utilisé par les foyers en France. Si 83,7 % d’entre eux en sont équipés, la smart TV connectée au réseau progresse d’un point sur an pour atteindre un taux de 54 % de présence auprès des utilisateurs.

Si la multimodalité de la connexion est désormais prédominante et sous-entend une diversification des méthodes de consommation de contenu, le décodeur subsiste largement privilégié par les non-possesseurs d’une smart TV.

D’après le régulateur de l’audiovisuel, bien que le visionnage de la télévision soit en tête des usages du décodeur, certaines disparités existent en fonction de la tranche d’âge des utilisateurs :

Plus de 50 ans : l’utilisation principale consiste en le visionnage des programmes diffusés sur les canaux télévisés ;

Pour les 15 – 34 ans : la TV traditionnelle occupe moins le paysage, diversifié par le replay et la SVOD ;

Pour les moins de 25 ans : une préférence est observée au niveau des applications de musique et des jeux vidéo en ligne.

L’IPTV des FAI continue de progresser et se veut même l’unique mode d’accès pour 50 % des foyers en France. La fibre y est d’ailleurs pour beaucoup, ayant favorisé le streaming de contenus par ses capacités en matière de débit.

À noter que seuls 16,6 % des foyers équipés d’une TV utilisent la TNT comme mode d’accès exclusif aux chaînes télévisées.

Les applications TV d’opérateurs en cours de développement

Ces chiffres montrent donc un certain usage que font les français il faut aussi les relativiser car il n’y a pas beaucoup d’autres moyens pour profiter des services proposés. Ainsi, on peut penser aux applications des opérateurs qui pourraient être plus largement disponibles au sein des Smart TV, quel que soit le système et c’est là que ça coince. En effet, à date, seul Samsung propose via son système Tizen les 4 applications des 4 opérateurs permettant ainsi de se passer totalement d’une box et d’une télécommande supplémentaire.

Application B.TV sur TV Samsung // Source : Samsung

Pour les autres systèmes, l’application OQEE by Free est proposée sur certaines mais il manque les autres. Les fabricants de téléviseurs ont bien conscience de cela et travaille, selon nos informations à proposer prochainement des applications SFR TV, Bouygues TV et Orange TV mais cela tarde. Lorsqu’elles seront disponibles, logiquement les chiffres devraient aller du côté de la diminution de l’utilisation d’une Box TV.