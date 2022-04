Final Fantasy XIV entame sa transition vers le jeu solo et c’est une très bonne nouvelle

C’est mardi dernier qu’est sortie la première mise à jour post Endwalker pour Final Fantasy XIV. Un patch qui ne se contente pas d’apporter uniquement nouveaux contenus et équilibrages, mais qui a aussi pour vocation de faire bouger les lignes du MMO de Square Enix. Comment ? En le faisant entrer dans une nouvelle ère : celle du jeu solo.

Avec Endwalker, l’extension sortie en fin d’année dernière, Final Fantasy XIV a clôturé son premier cycle. Le terme d’une épopée débutée il y a plus de huit ans, mais qui ne marque pas pour autant la fin du jeu en ligne (MMO) de Square Enix, comme vient le prouver la mise à jour 6.1. Nommé fort à propos “Newfound Adventure”, ce patch a pour vocation de traiter des conséquences des évènements d’Endwalker sur le monde d’Hydaelyn, mais aussi de métamorphoser l’expérience de jeu en profondeur.

Et c’est une véritable petite révolution qui s’annonce. Au cours des derniers mois, Naoki Yoshida (le directeur et producteur depuis A Realm Reborn) et ses équipes ont opéré de nombreux changements afin de permettre, graduellement, aux joueurs de découvrir le jeu en solitaire. Avec cette mise à jour, c’est tout le contenu de l’histoire principale amené par A Realm Reborn qui est désormais jouable de cette manière.

Cette possibilité, qui n’empêche absolument pas de continuer à jouer “normalement”, ouvre la porte à tout un tas de nouveaux joueurs désireux de découvrir toutes les qualités de Final Fantasy XIV sans passer par la case MMO. D’autant plus que Square Enix à tout prévu : depuis février dernier, la version d’essai gratuite de Final Fantasy XIV est de retour. Toutes les conditions sont donc réunies pour vous permettre de partir à l’aventure en Éorzéa.

Final Fantasy XIV : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu en solitaire

Salué à de nombreuses reprises pour son écriture, et la construction de son univers, Final Fantasy XIV est pour beaucoup l’un des meilleurs jeux en ligne massivement multijoueurs qui soit. D’aucuns diraient même, l’un des meilleurs JRPG tout court. Il faut dire que depuis 2013, le MMO de Square Enix a eu le temps de déployer une histoire d’une richesse rare, peuplée de personnages attachants et d’évènements narrés avec maestria. Une histoire développée pendant près d’une décennie, et dont le premier acte s’est terminé en fin d’année dernière avec Endwalker, la dernière extension en date. Seul « problème », pour découvrir tous les tenants et les aboutissants du lore de Final Fantasy XIV, il faut impérativement passer par la case multijoueur.

Car au-delà des quêtes classiques, qu’il est tout à fait possible de réaliser tout seul, il existe de nombreux contenus tels que les Donjons, les Défis ou les Raids, qui nécessitent de partir à l’aventure avec des alliés en raison de leur difficulté. Et chacun d’entre eux, à sa manière, vient apporter une pièce au puzzle qu’est la narration de FF XIV. De quoi frustrer une partie des joueurs désireux de découvrir cette aventure, mais réfractaire à la composante multijoueur du jeu.

Enfin ça, c’était avant. Car la mise à jour 6.1, fraîchement implémentée, permet désormais aux joueurs, s’ils le désirent, de découvrir en solitaire une partie de l’histoire principale. Depuis le 12 avril, c’est tout le contenu de A Realm Reborn qui est désormais accessible de la sorte, qui représente facilement une petite trentaine d’heures, au bas mot. Un travail qui se poursuivra au fil des prochaines mises à jour, jusqu’à ce que le contenu des autres extensions Heavensward, Stormblood, Shadowbringers et Endwalker soit lui aussi jouable entièrement seul.

Afin de rendre ce qui reste un MMO accessible aux joueurs solos, Naoki Yoshida et ses collaborateurs ont retravaillé en profondeur les différentes instances de A Realm Reborn afin de les rendre plus accessibles, plus actuelles, et en accord avec la philosophie de gameplay développée pour le jeu au cours des dernières années. Pour pallier l’absence d’autres joueurs, c’est un tout nouveau système de compagnons qui a été mis en place pour l’occasion.

Après avoir sélectionné l’instance (Donjon, Défi, Raid), trois PNJ aux classes complémentaires sont attribués aux joueurs pour leur permettre de venir à bout des challenges qui leur sont proposés. Un système aussi simple qu’efficace, qui permet désormais à Final Fantasy XIV de s’apprécier comme un Final Fantasy classique. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent se plonger à leur rythme dans cet univers extrêmement dense.

Le retour de la version d’essai gratuite est une excellente nouvelle pour les nouveaux joueurs

Si vous avez toujours voulu découvrir Final Fantasy XIV sans jamais oser franchir le pas, le moment est peut-être venu. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la version d’essai gratuite du MMO est à nouveau disponible. Après quelques mois d’arrêt, en raison de l’afflux massif de joueurs occasionnés par la sortie d’Endwalker, c’est en février dernier que Square Enix a annoncé son grand retour.

Un timing parfait pour les joueurs désireux de se lancer dans l’aventure en solitaire puisque cette version d’essai gratuite permet de découvrir les premières heures du jeu. Enfin, les premières centaines d’heures de jeu pour être plus exact. Car Square Enix ne fait pas les choses à moitié avec sa “démo” de Final Fantasy XIV. En la téléchargeant, vous aurez la possibilité de :

Découvrir tous les contenus de A Realm Reborn, le jeu de base et Heavensward, la première extension ;

créer un personnage (choix de la race, de l’apparence, du job, etc.) et le faire progresser jusqu’au niveau 60 ;

tester les différentes classes du jeu avec un seul et même personnage ;

jouer sans limite de temps pour vous laisser le temps de découvrir, à votre rythme, toutes les possibilités offertes par le jeu.

Patch 6.1 : découvrez les nouveautés apportées par la mise à jour Newfound Adventure

Le passage des missions principales de A Realm Reborn en solitaire est incontestablement l’un des changements majeurs du patch 6.1. Mais il ne s’agit pas là de la seule nouveauté apportée par cette mise à jour. Newfound Adventure, c’est aussi une ribambelle de contenus et d’équilibrages apportés au MMO de Square Enix, qui devraient ravir les joueurs les plus assidus.

Que faire après avoir sauvé le monde ? Et bien repartir à l’aventure pardi ! Et c’est exactement ce que vous proposent les quêtes de Newfound adventure. Le Guerrier de la Lumière reprend du service, et retourne sur les routes afin d’enquêter sur un tout nouveau mystère grâce à une série d’indices donnés par une vieille connaissance. De nouvelles instances sont aussi de la partie, pour contenter les joueurs en manque de challenge :

Le Répons final (Défi extrême) ;

Le fléau d’Ultima (Défi irréel) ;

Le Mythe Éorzéen (1re partie) : Domaine divin – Aglaé (Raid);

La guerre du chant des dragons (Raid fatal).

Pêle-mêle, vous pourrez aussi retrouver un nouveau mode joueur contre joueur (Crystalline Conflict), l’ouverture du quartier résidentiel d’Empyrée dans la région d’Ishgard et de nombreux équilibrages pour les différentes classes proposées par le jeu. Toutes ces nouveautés sont disponibles depuis le 12 avril dernier.