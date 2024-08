PS Plus Extra et Premium en août 2024 : on part chasser le monstre avec un sorceleur et un samouraï

Nous sommes le 14 août, et Sony vient de dévoiler sa sélection de jeux qui sortent dans ses catalogues PS Plus Extra et Premium. Voici le programme.

Source : CD Project RED

Sony dévoile la nouvelle fournée de jeux qui rejoint ce mois-ci les catalogues PS Plus Extra et Premium sur PS5 et PS4. Voici les sorties prévues pour le 20 août.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les nouveaux jeux PS Plus Extra et Premium en août 2024

The Witcher 3 : Wild Hunt (PS4, PS5)

Sorti il y a presque 10 ans, The Witcher 3 : Wild Hunt n’a toujours pas pris une ride ! Le dernier opus de la série de jeux adaptés de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski nous met dans la peau de Geralt de Riv, sorceleur de son état, à la recherche de sa protégée dans un continent déchiré par les guerres et les attaques de monstres. La version PS5 se voit agrémentée d’une qualité d’image et de son augmentée et même d’un éditeur de mods créés par la communauté de joueurs.

Score Metacritic : 92/00

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Wild Hearts : Édition Standard (PS5)

Autre jeu avec pour thème la chasse aux monstres, Wild Hearts se déroule dans un monde inspiré du Japon féodal et dans lequel le joueur incarne un chasseur sans nom. Seul ou à plusieurs, le joueur évolue dans des environnements envoûtants avec un arsenal varié et une énorme panoplie de stratégies pour venir à bout de monstres aussi redoutables que magnifiques.

Score Metacritic : 79/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Cult of the Lamb (PS4, PS5)

Ride 5 (PS5)

Watch Dogs 2 (PS4)

Sword Art Online : Last Recollection (PS4, PS5)

Sword Art Online : Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online : Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online : Hollow Realization (PS4)

Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4)

Les sorties sur PS Plus Premium seulement

Vacation Simulator (PS VR2)

TimeSplitters (PS4, PS5)

TimeSplitters 2 (PS4, PS5)

TimeSplitters : Future Perfect (PS4, PS5)

Sword Art Online : Lost Song (PS4)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra en août 2024

Il n’y a toutefois pas que de bonnes nouvelles. Alors qu’il était initialement prévu que cinq jeux soient retirés du PS Plus ce mois-ci, ce sont en fait une dizaine de jeux, dont certains très bons, qui quittent le service le 20 août :