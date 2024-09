PS Plus Extra et Premium en septembre 2024 : des aventures sous l’eau, sur terre et dans les livres !

Nous sommes le deuxième mercredi du mois, ce qui signifie que Sony dévoile aujourd’hui sa sélection de jeux disponibles dans son catalogue PlayStation Plus pour ses abonnés Extra et Premium. Gamers, à vos manettes !

La semaine est riche pour Sony qui a officialisé la veille sa PlayStation 5 Pro, annoncée comme étant la console de jeu la plus puissante mais aussi la plus chère du marché ! Autre annonce, moins importante mais tout de même attendue : les nouvelles sorties sur les catalogues PlayStation Plus Extra et Premium sur PS5 et PS4. Voici les jeux qui seront disponibles dès le 17 septembre.

Les sorties PS Plus Extra et Premium en septembre 2024

The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) – PS5

Ce jeu s’annonce être la prochaine pépite des jeux indés et cela fait plusieurs semaines que sa parution dans le catalogue PS Plus Extra et Premium est confirmée. Cette épopée artistique entre 2D et 3D nous fait incarner Laïus, le héros d’un livre de contes dont il est exilé par l’antagoniste de l’histoire. Afin de sauver ses amis et avoir son happy ending, Laïus devra résoudre plusieurs énigmes dans le monde réel et celui des livres.

Under The Waves – PS4, PS5

Jeu d’aventure narratif, Under The Waves aborde un sujet sensible : celui du deuil, et il choisit comme cadre l’immensité vide des fonds marins. Dans les années 70, Stan, plongeur professionnel, travaille pour la société UniTrench pour qui il collecte des objets perdus sous l’océan. Un travail qui l’entraînera au plus profond des abysses, et de soi-même.

Score Metacritic : 70/100

Far Cry 5 – PS4

Au fin fond de l’Amérique profonde, aux prises avec une secte violente et croyant en une apocalypse proche, un shérif adjoint se retrouve seul face à une communauté de fanatiques. Après le crash de son hélicoptère et la capture de ses collègues, le joueur doit démanteler la secte d’Eden’s Gate en tuant ses lieutenants et en arrêtant son leader charismatique, Joseph Seed.

Score Metacritic : 81/100

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Night in the Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Pistol Whip (PS VR2)

Secret Agent Clank (PS4, PS5)

SkyGunner (PS4, PS5)

Mister Moskeeto (PS4, PS5)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en septembre 2024

Dans la section « Last Chance to Play », voici les jeux qui quitteront le PlayStation Plus ce mois-ci. On en compte une quinzaine dont de très bons titres. Ils ne seront plus disponibles dès le 17 septembre.

Horizon Forbidden West (PS5, PS4)

Marvel’s Midnight Suns (PS5, PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4)

Planet Coaster (PS5, PS4)

Unpacking (PS5, PS4)

Cloudpunk (PS5)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Alien Isolation (PS4)

NieR Replicant (PS4)

Spiritfarer (PS4)

Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean The Divine Force (PS5, PS4)

Star Ocean Integrity and Faithlessness (PS4)

Star Ocean The Last Hope (PS4)

Star Ocean Till The End of Time (PS4)

13 Sentinels : Aegis Rim (PS4)

