Sa sauvegarde est inutilisable après 611 heures de jeu, le développeur vole à sa rescousse

Martin Griffiths, programmeur sur le jeu No Man’s Sky, vient de résoudre personnellement un bug qui compromettait la sauvegarde d’un joueur totalisant plus de 611 heures de jeu.

No Man’s Sky

No Man’s Sky a une place assez particulière dans le cœur des joueurs. Après un lancement assez mitigé, le studio Hello Games s’est finalement donné corps et âme pour faire de son jeu un succès en déployant plusieurs énormes mises à jour qui ont largement amélioré l’expérience. Comme si ce n’était pas assez, il s’avère que les développeurs en font finalement bien plus que nous le pensons pour les joueurs.

Martin Griffiths, développeur chez Hello Games, a pris de son temps pour rétablir la sauvegarde d’un joueur qui avait passé des centaines d’heures sur le jeu. « Bien que chaque bug soit important, nous prenons naturellement plus de temps lorsque la sauvegarde compte des centaines ou des milliers d’heures – je crois que le record dépasse les 4000 heures… ». Le développeur a ainsi pris à cœur de résoudre un problème de scintillement visuel qui affectait la partie de ce joueur dévoué.

Hello Games fait tout pour rétablir la sauvegarde de ce fan de No Man’s Sky

« Quand un joueur a investi autant de temps dans notre jeu, il mérite une solution technique approfondie », affirme Griffiths. Cette approche est d’autant plus pertinente que les corrections apportées « bénéficient ensuite à tous nos futurs joueurs de longue durée ». Dans ce cas précis, le bug provoquait des clignotements désagréables qui rendaient le jeu pratiquement injouable sur Xbox.

La complexité du problème était amplifiée par la multitude de plateformes sur lesquelles No Man’s Sky est disponible. Pourtant, l’équipe n’a pas hésité à s’y atteler. Griffiths a partagé des vidéos avant/après montrant l’efficacité de la correction, confirmant que cette solution aidera également d’autres joueurs Xbox confrontés à des problèmes similaires avec leurs grandes bases.

No Man’s Sky est un univers virtuel potentiellement infini, enrichi régulièrement par des mises à jour gratuites. Entre l’exploration des planètes et la construction de bases complexes, il est facile d’accumuler des milliers d’heures de jeu. La perte d’une telle sauvegarde peut alors être dévastatante, et Hello Games semble déterminé à éviter ce scénario à tout prix. « La complexité est folle, mais faites-nous confiance pour corriger tout ce que nous pouvons », assure Griffiths.