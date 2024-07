Sur PS5, cette mise à jour de No Man’s Sky évoque une nouvelle console

No Man's Sky a reçu une énorme mise à jour, laquelle dissimule dans le code de sa version PS5 des paramètres graphiques pour une autre console.

Huit ans après sa sortie, No Man’s Sky a reçu une mise à jour majeure qui fait passer le jeu en version 5.0. Et avec elle, on en apprend un peu plus sur la PS5 Pro, ou tout du moins on espère le croire.

Le site Twistedvoxel a fouillé le code de cette nouvelle mouture et y a découvert le mot Trinity, nom de code connu pour la PS5 Pro.

Il apparaît dans les réglages graphiques du jeu qui mettent en avant deux modules : un GraphicsDetailPresetTrinity et un GraphicsDetailPresetPS5. Difficile de ne pas voir ici la version boostée de la PS5.

Et les paramètres graphiques permettent de distinguer quelques-unes des améliorations visuelles que pourrait apporter cette PS5 Pro. On parle ici d’une meilleure définition qui passerait de 1300p à 1800p et de détails graphiques basculés en Ultra au lieu d’Elevé.

Graphiquement, trois fois plus puissante

Selon les rumeurs, la PS5 Pro devrait s’architecturer autour d’un nouveau GPU basé sur l’architecture RDNA 3 et trois fois plus puissant que celui de la PS5 avec 36 TFLOPS. Sony conserverait en revanche le processeur de la PS5 classique, mais fonctionnant à des fréquences plus élevées.

Globalement, on aurait la même différence qu’entre la PS4 et la PS4 Pro. Définition améliorée et sans doute la possibilité d’utiliser le ray-tracing sans sacrifier le framerate via le PSSR (PlayStation Spectral Sampling Resolution), technique semblable au DLSS de Nvidia.

Enfin, le fait de voir apparaître le nom de la PS5 Pro dans une mise à jour de No Man’s Sky ne peut pas être un indicateur potentiel d’une sortie toute proche, à moins que les développeurs de Hello Games n’aient vraiment beaucoup anticipé l’arrivée de la PS5 Pro. Aux dernières nouvelles, on attendait une présentation de cette console à la rentrée pour coller avec le calendrier des fêtes de fin d’année.