Netflix Jeux : déjà deux nouveaux titres supplémentaires offerts

Quelques semaines après avoir déployé son offre Netflix Jeux plus largement dans le monde et en France, le service de streaming vidéo continue de l’enrichir comme promis. Deux nouveaux jeux viennent s’ajouter dont le jeu de courses Asphalt Xtreme, sorti des pistes de Gameloft.

En douceur, mais avec déjà un bon coup d’accélérateur. Lancé il y a quelques semaines sur la pointe des pieds, Netflix Jeux avait été déployé dans de nombreux pays dont la France avec cinq titres disponibles. Il en compte déjà deux de plus.

Comme nous vous l’avions indiqué, Netflix travaillait avec plusieurs studios de développement à travers le monde pour muscler son offre gratuite pour les abonnés, et notamment avec les Français de Gameloft. Cela se concrétise déjà avec l’arrivée d’un titre au catalogue.

Repéré par le site TechCrunch, Netflix Jeux compte deux petits nouveaux dans espace gaming. À commencer par Asphalt Xtreme, un jeu de courses sur mobile qui n’est pas totalement inconnu de beaucoup. La licence Asphalt a fait la renommée de l’ancien petit frère d’Ubisoft, gardé dans le giron Bolloré, pour la qualité de ses titres mobiles, aussi bien au niveau gameplay que visuellement. Asphalt Xtreme est dans la même veine.

Le premier jeu Gameloft… déjà connu

Sorti en 2016 sur iOS et Android, Asphalt Xtreme signe son comeback. Il avait quitté les stores récemment et cette raison trouve ici une explication. Il y fait sa réapparition dans un but bien précis, rejoindre la galaxie Netflix Jeux.

Ce spin-off de la série de jeux de courses, qui se permettait de prendre la clé des champs façon Forza Horizon sur Xbox, proposait des environnements variés (forêt, sable, neige, etc.) et une large gamme de véhicules. Après avoir connu un beau succès à son lancement, Asphalt Xtreme était petit à petit retombé dans l’anonymat avant de quitter les stores fin septembre, faute de revenus intéressants pour Gameloft sans doute. Le partenariat avec Netflix a sans doute permis de compenser quelque peu cela, en attendant un véritable titre exclusif possible.

De plus en plus de jeux variés à venir

Un autre jeu plus familial est également ajouté par Netflix, Bowling Ballers. Un titre que l’on doit à Frosty Pop, le développeur derrière Shooting Hoops et Teeter Up qui faisaient partie des cinq premiers jeux lancés par l’entreprise américaine sur son application. Il s’agit d’un « runner sans fin » sur le thème du bowling, avec des niveaux à surmonter.

Asphalt Xtreme et Bowling Ballers sont immédiatement disponibles si vous êtes évidemment abonnés à Netflix. Vous pouvez y jouer gratuitement et, comme les autres titres du catalogue, aucune publicité ni aucun achat intégré ne viendra perturber votre progression. Ce n’est cependant pas du cloud gaming ni du streaming, mais bel et bien des jeux à télécharger qui seront accessibles, eux aussi, hors ligne, à la façon d’Apple Arcade.

À noter qu’Asphalt Xtreme n’est pour le moment pas encore disponible sur iOS.

Comment profiter de Netflix Jeux ?

Vous devez évidemment être abonné à Netflix pour accéder gratuitement à Netflix Jeux. Le service n’est disponible pour le moment que sur tablette et smartphone.

Sur Android :

Il suffit de lancer l’application Netflix et un nouvel espace Netflix Jeux apparaît. C’est là que vous trouverez les jeux disponibles.

Sur smartphone, vous devez vous rendre dans l’espace Jeux. Si vous êtes sur tablette, vous pouvez également sélectionner des jeux dans le menu déroulant Catégories. Choisissez le jeu et cliquez dessus. Vous serez alors renvoyé vers le Google Play Store pour télécharger le titre.

Les jeux sont accessibles pour tous les profils d’un même compte et il est possible de jouer sur plusieurs appareils mobiles. Un message apparaîtra si vous atteignez la limite d’appareils autorisés. Désactivez simplement un appareil depuis le site Netflix.com pour prendre la main et en ajouter un nouveau.

Sur iOS :

Allez dans l’app Netflix. Il existe désormais un espace sur la page d’accueil pour Netflix Jeux avec tous les titres proposés. Cliquez dessus pour le lancer.

Netflix Jeux Bowling Ballers, le nouveau titre Netflix Jeux disponible // Source : Frandroid

Si vous ne l’avez pas installé, vous serez alors orienté vers l’App Store pour le télécharger gratuitement. Vous pouvez également aller chercher chaque titre individuellement dans la boutique Apple. Si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, cela vous sera alors proposé, avec un paiement depuis l’app possible.

