Netflix Jeux : surprise pour les utilisateurs d’iPhone, les jeux sont aussi disponibles

Une semaine après avoir lancé Netflix Jeux sur Android, la plateforme de streaming vidéo a, en catimini, rendu ses cinq jeux disponibles sur l’App Store. Mais en dehors de l’application Netflix pour le moment.

Ce fut l’annonce surprise du début de semaine passée : lancé dans trois pays à l’été, Netflix Jeux était enfin disponible pour le reste du monde, mais un reste du monde disposant de tablettes ou smartphones Android seulement.

De quoi laisser les possesseurs d’iPhone et d’iPad sur leur faim, la faute aux règles strictes de l’Apple Store, entendait-on un peu partout. Pourtant, Netflix avait assuré sur Twitter que le déploiement sur iPhone se ferait très prochainement. Et c’était visiblement un faible mot.

Pas besoin d’abonnement à Netflix

Repérés par Mark Gurman mardi, qui assurait pourtant dimanche que cela prendrait du temps, les cinq jeux annoncés par Netflix sont pourtant déjà bel et bien présents sur l’App Store. Sur notre iPhone aussi, il est possible de télécharger Stranger Things : 1984, Strangers Things 3 : Le Jeu, Teeter (Up), Card Blast et Shooting Hoops. Les cinq mêmes titres qui sont disponibles sur Android.

Mais il y a encore néanmoins une petite spécificité. Si sur Netflix sur Android, vous passez par les icônes de jeu que l’on trouve dans l’application et qui nécessite un téléchargement depuis le Google Play Store (via un canal direct, n’essayez pas de feinter en allant les télécharger sans être abonné à Netflix), sur iOS, il n’en est rien.

Les jeux sont présents individuellement comme n’importe quel autre jeu ou même comme n’importe quel titre Apple Arcade au sein de la boutique d’Apple. C’était d’ailleurs l’un des points de blocage pour l’arrivée d’applications de services de cloud gaming qui devaient faire une fiche par jeu pour répondre aux conditions d’accès drastiques aux appareils à la pomme.

Ici, chaque jeu a sa propre fiche et peut être téléchargé gratuitement. Il ne semble même pas nécessaire d’être abonné à Netflix, car rien ne vous lie ou ne vous ramène vers l’app, à la différence d’Android. Nous avons ainsi pu profiter de chaque jeu sans la moindre difficulté ni demande de lier son compte Netflix.

