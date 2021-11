Netflix Gaming devrait aussi arriver sur iPhone mais l’App Store pose problème

Les jeux de Netflix Gaming sont bien censés débarquer sur iPhone, mais les règles de l'App Store imposées par Apple compliquent un peu les choses sur iOS.

L’offre Netflix Gaming — « Netflix Jeux » en France — est disponible depuis début novembre et se déploie progressivement en France et dans plusieurs régions du monde. Or, seule l’application Android de la plateforme SVoD profite de cette nouveauté pour le moment. Sur iPhone, il y a des problématiques supplémentaires à prendre en compte.

Netflix veut évidemment apporter les mêmes jeux aux abonnés sur iOS, mais la firme va devoir composer avec les règles strictes d’Apple sur l’App Store. Celui-ci tend en effet à empêcher les applications tierces de proposer à leurs utilisateurs des jeux à télécharger. Il faut forcément passer par l’App Store pour cela ou contourner la règle via une web app.

C’est exactement le souci auquel ont déjà été confrontés des services de cloud gaming comme Stadia, GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming sur iPhone.

La solution de Netflix

Mark Gurman, journaliste spécialiste d’Apple, écrit dans sa dernière newsletter — relayée par The Verge — que Netflix choisirait de rendre chacun de ses jeux disponibles sur l’App Store. Dans ce scénario, les utilisateurs ne pourront donc pas télécharger et jouer aux titres disponibles directement depuis l’application.

Selon Mark Gurman, vous pourrez simplement lancer un jeu depuis l’application iOS de Netflix, mais cela vous fera changer d’app. En comparaison, sur Android, les jeux sont certes téléchargés via les services du Play Store, mais ils sont bien intégrés à l’application avec leur onglet dédié à Netflix Gaming.

Une mauvaise expérience pour l’utilisateur

En agissant de la sorte, Netflix respectera les règles établies par Apple, mais on peut se demander s’il s’agit vraiment de la solution idéale. On se rappelle Microsoft qui dénonçait une « mauvaise expérience pour les clients » privés d’un service tout-en-un.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Mark Gurman estime que Netflix pourrait rendre ses jeux disponibles sur le cloud. Cela signifie qu’il faudrait passer par une web app comme les plateformes évoquées plus haut. Ce n’est toujours pas idéal.

« Apple va devoir changer ses règles ou accorder une exemption à Netflix », avance le journaliste spécialisé. Il ajoute que le succès final de l’offre de Netflix dépendra donc d’Apple, « un partenaire de longue date, mais aussi un rival grandissant ».