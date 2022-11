Marre des squatteurs sur Netflix ? Une nouvelle option règle leur compte

Netflix donne plus de contrôle au propriétaire d’un compte grâce à la nouvelle option « Gérer les accès et les appareils ». Dessus, l’intéressé peut, s’il le souhaite, éjecter un utilisateur en un petit clic seulement.

Qu’un compte Netflix ait un peu trop circulé dans l’entourage d’une personne est quelque chose de courant. Et après tout, le propriétaire du compte en question est dans son droit de faire le tri et de contrôler le flux d’utilisateurs ayant accès à son abonnement. Pour ce faire, Netflix a dégainé une toute nouvelle fonction actuellement en cours de déploiement.

Chez Frandroid, certains journalistes ont déjà pu l’apercevoir dans leurs paramètres. Cette nouvelle rubrique, nommée « Gérer les accès et les appareils », vous donne plus de contrôles grâce à un système simple, clair et intuitif. Pour y accéder, il faut vous rendre dans « Compte », puis le sous-menu « Sécurité et confidentialité ».

Simple et efficace

La page indique : « Consultez la liste des appareils les plus récemment actifs sur ce compte. Vous pouvez déconnecter tout appareil qui vous est inconnu ou modifier votre mot de passe pour plus de sécurité ». En dessous, vous découvrez alors les fameux appareils qui se sont connectés en dernier.

Sont indiqués le nom d’utilisateur, la date, l’heure de la dernière utilisation, le lieu de connexion et l’appareil utilisé. Un bouton « Se déconnecter » vous permet alors de le débrancher de votre compte, comme si de rien n’était. L’idée ici est de pouvoir gérer la situation au cas par cas.

Auparavant, un bouton « Déconnecter tous les appareils » existait bien, mais il n’était pas forcément adapté — vous n’avez pas spécialement envie déconnecter tous vos appareils, d’un coup d’un seul, à cause d’un petit malin qui occupait votre compte.

Garder le contrôle

Cette nouveauté est pratique, car elle vous permet aussi de voir si les identifiants de votre compte ont fuité. Si, d’un coup, un certain nombre de personnes que vous ne connaissez pas utilisent votre compte, alors vous pourrez vous en rendre compte via cette page. Un changement de mot de passe est alors recommandé.

Netflix indique avoir déployé ce système dans le monde entier, sur la version Web de sa plateforme, ainsi qu’iOS et Android, d’après le communiqué de presse officiel.

