Netflix : vous payez pour des jeux mobiles sans le savoir, et c’est loin d’être terminé

Netflix a son propre Apple Arcade et vous êtes probablement déjà abonné. Netflix n’a pas l’intention de renoncer à son offre de jeux vidéo, même si peu d’utilisateurs en profitent. 40 nouveaux jeux sont en développement !

Netflix est effectivement LA plateforme de SVoD incontournable, mais Netflix veut aussi être incontournable dans le jeu vidéo. C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que Netflix Gaming a été créé (« Netflix Jeux » en France). Or, les grands projets de la firme dans ce secteur ne s’arrêtent pas là.

Quarante nouveaux jeux !

Netflix a évoqué certains de ses projets à venir dans ce domaine : des jeux inspirés de ses propres franchises, adaptés à tous les genres et tous les publics. Netflix a déjà sorti 55 jeux, et compte en lancer 40 de plus en 2023. Parmi eux, il y a des jeux liés à ses succès maison, dont de futurs jeux. Il y a, par exemple, un jeu basé sur une future production du studio indépendant Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black). Au total, Netflix travaille actuellement sur 70 jeux en collaboration avec des studios externes, auxquels s’ajoutent 16 autres jeux produits par ses propres studios internes.

Ubisoft a annoncé qu’il allait justement collaborer avec Netflix en développant des jeux, dont certains basés sur la franchise Assassin’s Creed. En ce moment, ils annoncent le rogue lite Mighty Quest : Rogue Palace, basé sur l’univers de la série Mighty Quest. On parle aussi de la suite de la franchise indépendante Monument Valley. Comptez aussi sur des exclusivités comme Highwater et Terra Nil.

La plateforme suit ainsi la même stratégie que celle qu’elle applique aux séries et aux films : une avalanche de lancements, pour tous les goûts et toutes les envies. Netflix mise donc sur les jeux vidéo mobiles comme un moyen de fidéliser ses abonnés et d’attirer de nouveaux utilisateurs. Problème, moins de 1 % des utilisateurs profiteraient des jeux « offerts » sans publicité ni achat intégré sur smartphone.

Vous trouverez la liste des jeux Netflix sur cette page, pour le Play Store, et ici pour l’App Store d’Apple.

