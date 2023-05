Nouveautés Amazon Prime Vidéo en mai 2023 : Spider-Man No Way Home, White House Plumbers, SOS Fantôme l’Héritage

Ce mois-ci, Prime Video va proposer non seulement de nouveaux événements sportifs, avec le lancement de l'édition 2023 de Roland Garros, mais également une nouvelle série HBO sur le Watergate et deux franchises de blockbuster.

Comme tous les mois, Amazon vient d’annoncer les nouveautés à venir en mai 2023 sur son catalogue de vidéo à la demande au sein de son service Amazon Prime Video. Au programme, des super-héros, du tennis et des zombies.

Les séries ajoutées en mai 2023

White House Plumbers

En ce mois de mai 2023, Amazon fait la part belle dans son nouveau catalogue de séries à l’une de celles proposées par HBO et intégrées au Pass Warner : White House Plumbers. Cette série satirique promet de retracer l’histoire de E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy, deux des hommes à l’origine de l’affaire du Watergate au début des années 70. On retrouvera notamment au casting Woody Harrelson, Justin Theroux, Domhnall Gleeson ou Lena Headey.

1er mai : Dragon Ball (un épisode chaque semaine sur le Pass Warner)

2 mai : White House Plumbers (saison 1, sur le Pass Warner)

16 mai : Fear the Walking Dead (saison 8)

18 mai : The Ferragnez (saison 2)

24 mai : James May: Oh Cook (saison 2)

26 mai : Citadel (final de la saison 1) Gryphon (saison 1)



Les films, spectacles, sports et documentaires ajoutés en mai 2023

Spider-Man : No Way Home

Dans ce nouveau film de super-héros, Spider-Man doit faire face aux répercussions de ses précédentes aventures. Par crainte pour ses proches, il décide de faire appel à Dr. Strange pour modifier l’univers afin que les gens oublient que Peter Parker et Spider-Man sont une seule et même personne. Néanmoins, cette procédure n’est pas sans conséquence et va avoir pour répercussion le retour d’anciens ennemis d’autres hommes-araignées.

SOS Fantôme : l’Héritage

Après un premier remake accueilli froidement en 2016, la franchise SOS Fantômes est revenue au cinéma en 2021 avec l’Héritage. Dans ce film qui se déroule en pleine campagne de l’Oklahoma, une jeune mère va devoir s’installer dans la maison de son père, avec ses deux enfants, Trevor et Phœbe. Ils vont alors faire la découverte d’équipements conçus pour chasser les esprits et découvrir que cette campagne n’est pas si paisible qu’il y paraît.

1er mai : À vif ! Chacun cherche son Chat Hanna

2 mai : Jimmy O. Yang : Guess How Much?

3 mai : La Graine SOS Fantômes : l’Héritage

5 mai : Joli Désastre

6 mai : Giro, Tour d’Italie (sur le Pass Warner)

10 mai : ATP Rome (sur le Pass Warner) Sharp Stick

15 mai : Lewandoski – The Unknown

19 mai : Spider-Man : No Way Home

24 mai : Spin me Round

25 mai : Ipersomnia

26 mai : Nadal/Djokovic

27 mai : Multiplex Ligue 1

28 mai : Roland Guarros 2023



