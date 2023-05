Netflix ajoute la petite fonction qui fait toute la différence pour votre liste de lecture

Netflix a annoncé le déploiement d'une nouveauté aussi discrète qu'utile pour la watchlist : la possibilité de trier les contenus par date, mais pas seulement.

La watchlist de Netflix va s’améliorer. La plateforme a annoncé le déploiement, d’abord sur Android, de nouveaux filtres de tri permettant de mieux mettre en valeur les contenus mis de côté dans « Ma Liste ». Simple et efficace, cette fonctionnalité va donc permettre de faire remonter les films et séries en fonction de leur date d’ajout dans la watchlist, de leur statut (lecture entamée ou non), de leur type (série, films…), ou même de leur date de sortie. Il sera également possible de trier tout ces contenus par ordre alphabétique, a indiqué à The Verge un porte-parole de Netflix.

Comme évoqué plus haut, ces nouveaux filtres apparaîtront dans les prochains jours sur la watchlist de l’application Netflix pour Android, puis sur l’application iOS « dans les prochaines semaines », lit-on. Selon toute logique, cette nouveauté devrait par la suite se frayer un chemin sur les autres plateformes.

Ne plus laisser de contenus se perdre au fond de votre Watchlist

Ces nouveaux filtres n’auront probablement aucune utilité particulière pour les utilisateurs ajoutant avec parcimonie des contenus dans leur liste de lecture. À l’inverse, les utilisateurs ayant tendance à mettre de côté tout ce qui leur passe à portée de clic pourront au contraire trouver ces nouvelles options particulièrement utiles pour remettre la main sur un film ou une série perdue au fond d’une watchlist devenue trop remplie.

En parallèle, The Verge rapporte que Netflix s’apprête également à déployer une nouveauté sur son interface. Rien à voir avec la watchlist cette fois, puisqu’il s’agit simplement d’une nouvelle ligne « Coming Soon » permettant de mettre en avant les contenus à venir sur la plateforme, le tout en fonction de vos goûts. Il sera également possible de demander à recevoir un rappel lorsqu’un contenu repéré depuis cette nouvelle section de l’interface sera disponible.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.