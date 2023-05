Android 14 : la capture d’écran vidéo n’enregistrera plus rien de compromettant

Android 14 va adopter un nouveau système d'enregistrement d'écran vidéo permettant de ne plus capturer l'ensemble de ce que vous avez sous les yeux (au risque d'enregistrer aussi des notifications un peu trop personnelles), mais seulement le contenu affiché par une application.

Choisir précisément ce que vous voulez voir apparaître sur une capture d’écran vidéo. C’est peu ou prou ce que va proposer Android 14 avec l’adoption d’un nouveau système d’enregistrement. Ce dernier va permettre de ne capturer que l’interface d’une application… au lieu de tout de ce qui est affiché à l’écran par l’OS.

Cette nouveauté devrait notamment éviter la capture par inadvertance d’éléments trop personnels (notification par exemple) ou venant simplement parasiter la capture en cours de route. L’idée ? Rendre l’expérience à la fois plus pratique et plus respectueuse de la vie privée.

Pour rappel, Android se contente actuellement d’un compte à rebours avant le début de l’enregistrement. Récemment, l’ajout d’une fonctionnalité de capture d’écran par application avait été aperçu dans les versions QPR 1 et QPR2 d’Android 13, mais sous une forme encore non finalisée. A priori, il faudra donc bien attendre le déploiement d’Android 14 pour en profiter pleinement.

La capture d’écran vidéo va s’améliorer avec Android 14

Preuve en est au travers du tweet partagé ce 19 mai par le journaliste Mishaal Rahman. L’intéressé a été en mesure d’essayer cette nouvelle fonctionnalité avec une version préliminaire d’Android 14. Dans un second tweet, Mishaal Rahman a même pris soin de partager la vidéo capturée, pour essai, avec cette nouveauté — et le résultat est plutôt probant : aucun élément privé ou simplement gênant n’apparaît sur l’enregistrement vidéo, ni la barre de statut d’Android ni les notifications pourtant reçues en cours de capture. Seule l’interface de l’application lancée est enregistrée.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature. This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video! (Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023

Notez par contre qu’il faudra procéder à un petit réglage préalable pour obtenir ce résultat. Au moment de lancer la capture vidéo, Android vous demandera si vous préférez enregistrer l’écran tout entier (paramètre actif par défaut), ou simplement une application en particulier.

Si vous choisissez la seconde option, vous pourrez alors choisir l’une des trois applications ouvertes le plus récemment. Il est aussi possible de faire glisser le carrousel vers la gauche ou vers la droite pour afficher d’autres applications récentes, voire toute les applications disponibles si vous cliquez pour développer la fenêtre. Une fois sélectionnée, l’application est lancée et un compte à rebours standard débute.

