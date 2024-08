La plateforme de streaming la plus visionnée n’est pas celle à laquelle vous pensez

L’institut Nielsen a publié une étude sur le temps passé à regarder la télévision et les différentes plateformes de streaming. Si Netflix et Prime Video sont bien positionnés, ils sont cependant devancés par un service gratuit.

Quand on pense à un service de streaming en vidéo, les premiers noms qui viennent en tête sont ceux des services de sVOD, qu’il s’agisse de Netflix, de Max, de Prime Video, d’Apple TV+ ou de Disney+.

Néanmoins, si ces services payants aux contenus exclusifs sont bel et bien parmi les plus populaires, aucun d’entre eux n’est encore le service de streaming vidéo le plus regardé.

Dans une étude publiée ce mardi, l’institut Nielsen — équivalent de Médiamétrie outre-Atlantique — révèle en effet les parts de marché des différentes plateformes de streaming vidéo en juillet 2024 et les compare avec celles de la télévision.

Premier constat, le streaming à la demande est de plus en plus populaire avec 41,4 % de parts de marché, contre 20,3 % pour la télévision classique et 26,7 % pour le câble : « Le streaming a obtenu des scores historiques pour le deuxième mois consécutif en juillet, en obtenant la meilleure performance de l’histoire pour une catégorie de visionnage ».

Une plateforme gratuite loin devant les autres

Quand on se penche sur le détail des différentes plateformes utilisées, Netflix, Prime Video, Hulu et Disney+ figurent bien dans le top 5, mais restent dominés par une plateforme de streaming gratuite : YouTube.

Dans le détail, voici donc le classement avec les parts d’audience de chaque plateforme sur le seul marché du streaming :

YouTube : 25,12 % Netflix : 20,29 % Prime Video : 8,21 % Hulu : 6,52 % Disney+ : 5,07 %

Par ailleurs, comme le signale Nielsen, c’est la première fois qu’une plateforme de streaming vidéo dépasse les 10 % de parts d’audience sur un mois complet, toutes plateformes confondues. En effet, en considérant l’ensemble des plateformes — streaming et TV confondu — YouTube a touché 10,4 % d’utilisateurs.

Il convient cependant de noter que l’étude de Nielsen concerne uniquement les États-Unis. En France, les plateformes de streaming sont encore différentes. Néanmoins, il semble logique que YouTube soit positionné devant les autres services, payants dans leur grande majorité.