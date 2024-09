Les sorties Netflix de septembre 2024 : du grand Ghibli et le mythe nordique selon Zack Snyder pour la rentrée

Septembre, c’est la rentrée autant pour les petits que les grands. Septembre, c’est aussi l’arrivée de l’automne, et également de nouveautés et de séries et films cultes sur Netflix. C’est l’occasion de revoir une nouvelle fois l’intégrale de Prison Break et ce grand classique du studio Ghibli.

@The Stone Quarry

De l’évasion, des émotions et de la mythologie nordique sanglante comme on aime ! Voilà ce que nous propose Netflix en ce mois de septembre histoire de démarrer la rentrée de bonne humeur. Nous retenons en particulier des contenus cultes tels que l’intégrale de Prison Break et le Tombeau des lucioles, mais aussi des nouveautés à surveiller comme la dystopie Uglies ou Twilight of the Gods, une série animée signée Zack Snyder.

Un agenda tout neuf pour la rentrée. pic.twitter.com/dgN7esQHYP — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2024

À lire aussi :

Prix Netflix : quel abonnement choisir en août 2024 ?

Les séries à voir sur Netflix en septembre 2024

Prison Break – Saisons 1 à 5 (4 septembre)

Qui se souvient des jeudi soir sur M6 devant cette série culte des années 2000 ? On va vous rafraîchir la mémoire : Michael Scofield se fait incarcérer dans le pénitencier de Fox River afin de libérer son frère Lincoln, et bien sûr pas avant s’être fait tatouer les plans de la prison sur le torse et le dos. S’ensuit une série d’évasions, de conspirations et d’emprisonnements pour les frères contraints d’évoluer dans l’univers violent de la prison.

@ Adelstein-Parouse Productions

Emily in Paris – Saison 4 Partie 2 (12 septembre)

Retour dans le Paris ô combien fictif d’Emily. Impactée par la grève des scénaristes de 2023, la saison 4 d’Emily in Paris est exceptionnellement coupée en deux parties. La série reprend ici directement après les événements de la première partie qui s’est conclue sur un mariage annulé. Au programme : voyage à Rome, grossesse imprévue, triangle amoureux, Eurovision… le tout en cinq épisodes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Twilight of the Gods (19 septembre)

Quand le réalisateur Zack Snyder nous propose sa conception de la mythologie nordique dans une série animée, on dit OUI ! Twilight of the Gods est la dernière création audacieuse du réalisateur de 300 et de Batman v Superman. La série narre l’histoire d’amour entre Sigrid, guerrière et descendante des géants, et Leif, un roi mortel. Lors de leur nuit de noces, les époux survivent à la colère du dieu Thor, un événement qui les mènera dans une quête de vengeance où dieux et démons se dresseront face à eux.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Les films à voir sur Netflix en septembre 2024

Uglies (13 septembre)

Adaptation de la série de romans de Scott Westfield, Uglies se déroule dans une dystopie où l’injonction à la beauté est poussée à son paroxysme. À l’âge de 16 ans, chaque adolescent reçoit une opération de chirurgie esthétique pour avoir un visage et un corps compatible avec les standards de beauté en vigueur. La société est ainsi fracturée entre les Pretties, les personnes qui ont subi l’opération, et les Uglies, ceux qui ne sont pas passés sur le billard soit parce qu’ils n’ont pas encore l’âge requis, soit parce que cela leur a été interdit, soit parce qu’ils l’ont choisi.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Dune (15 septembre)

Non pas l’échec grandiose de David Lynch de 1984, mais bien le chef-d’œuvre de Denis Villeneuve paru dans les salles obscures trois ans auparavant. Adaptation de la série de romans SF de Franck Herbert, Dune narre l’histoire de Paul Atréides, héritier d’une maison noble à qui est confiée la planète d’Arrakis et son Épice, une ressource indispensable au bon fonctionnement de l’empire. Se dessine alors une lutte entre les maisons nobles pour s’accaparer le contrôle de l’Épice dans laquelle Paul Atréides s’allie avec le peuple Fremen, le peuple autochtone d’Arrakis qui lutte pour sa liberté, contre les oppresseurs qui exploitent leur planète.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Le Tombeau des lucioles (16 septembre)

Le genre de film qu’on apprécie regarder qu’une seule fois. Le Tombeau des lucioles a connu un énorme succès mais a aussi marqué toute une génération. Le récit tragique, dur, parfois traumatisant, de ce qu’on peut appeler un chef-d’œuvre, se déroule à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, dans un Japon ravagé par les bombardements américains. Après la mort de leur mère et la disparition de leur père, Seita et sa sœur Setsuko tentent de vivre des jours heureux, et ce malgré la famine et l’indifférence des adultes.

@ Studio Ghibli

Les documentaires Netflix à voir sur en septembre 2024

L’Envers du sport : Hope Solo, gardienne indomptable (3 septembre)

Nouvel épisode de la série documentaire L’Envers du sport autour d’une des plus célèbres icônes du football féminin. Gardienne de but ayant évolué en sélection nationale pendant vingt ans, double championne olympique et championne du monde, Hope Solo est l’une des joueuses les plus talentueuses de sa génération. Un parcours exceptionnel derrière lequel se cache une vie personnelle houleuse que ce documentaire explore sans faire dans le sensationnel. Mais avec des analyses intelligentes pour mieux comprendre les fêlures d’une athlète parvenue au sommet du football féminin.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Apollo 13 : Mission survie (5 septembre)

1970, la mission Apollo 13 devant faire atterrir les astronautes Jim Lowell, Jack Swigert et Fred Haise sur la Lune tourne au désastre. À mi-chemin, un des réservoirs d’oxygène de la capsule explose, mettant tout l’équipage en danger de mort et plongeant la NASA dans l’une des plus graves crises de son histoire. À l’aide d’images d’archives et d’interviews, ce film documentaire retrace minute par minute les événements de cette catastrophe dont l’issue relève du miracle.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Les autres sorties Netflix en septembre 2024

Young Sheldon – Saison 6 (1 septembre)

Outlast : Au bout de nous-mêmes (4 septembre)

Si j’étais un homme (4 septembre)

Sous les jupes des filles (4 septembre)

Un couple parfait (5 septembre)

Toile mortelle : Les victimes de Zona Divas (5 septembre)

Selling Sunset – Saison 8 (6 septembre)

Rebel Ridge (6 septembre)

Fast & Furious – L’intégrale (9 septembre)

The Circle Game – Saison 7 (11 septembre)

Minuit au Pera Palace – Saison 2 (12 septembre)

Ángel di María : À l’assaut du mur (12 septembre)

Into the fire : La fille perdue (12 septembre)

Profession ceinture noire (13 septembre)

Marcel le coquillage (avec ses chaussures) (14 septembre)

Pourris gâtés (15 septembre)

L’origine du monde (15 septembre)

Reste un peu (16 septembre)

Le Choc des toques (17 septembre)

En direct de l’autre monde avec Tyler Henry (17 septembre)

What’s Next : Le futur selon Bill Gates (18 septembre)

Envieuse (18 septembre)

The Queen of Villains (19 septembre)

Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez (19 septembre)

Ses trois filles (20 septembre)

Asteroid City (21 septembre)

Le dindon (25 septembre)

Nous voulons tous être sauvés – Saison 2 (26 septembre)

Un parfait gentleman (26 septembre)

Nobody Wants This (26 septembre)

Rez Ball (27 septembre)

