Les sorties Prime Video d’octobre 2024 : un nouveau live-action de jeu vidéo et le retour de l’espion le plus stylé du cinéma

Après un mois de septembre Tolkien-esque et un final de la dernière saison des Anneaux de Pouvoir prévu ce 3 octobre, Prime Video va pouvoir se concentrer sur d’autres franchises. Voici les sorties du mois d’octobre sur Amazon Prime Video.

Alors que Netflix propose une bonne dose de nouveautés dans ses sorties du mois, Prime Video se contente de pépites du petit et du grand écran. À l’heure où sont écrites ces lignes, la plateforme de streaming propose déjà de redécouvrir les 25 films de la franchise James Bond mais aussi quelques films d’horreur. C’est le mois d’Halloween après tout !

Les séries à voir sur Prime Video en octobre 2024

Citadel : Diana – Saison 1 (10 octobre)

Spin-off de la série Citadel sortie l’année dernière, Citadel : Diana suit les péripéties d’une nouvelle agente, Diana Cavalieri, piégée dans sa mission d’infiltration suite à la destruction de Citadel. Huit ans plus tard, une issue de secours se présente enfin à elle mais pour la franchir, il lui faut faire confiance à l’héritier de Manticore, le syndicat du crime à l’origine de la fin de Citadel.

The Devil’s Hour – Saison 2 (18 octobre)

Envie de frissons ? The Devil’s Hour est la série qu’il vous faut, un thriller psychologique avec une dose de surnaturel avec un Peter Capaldi (le 12e Doctor Who) glaçant. Dans cette série, Lucy, mère de famille travaillant dans le social, se réveille toutes les nuits à 3h33, l’heure du diable. Dans le même temps, elle se retrouve à aider des enquêteurs sur une série de meurtres sanglants.

Like a Dragon : Yakuza – Saison 1 (24 octobre)

Les adaptations sur grand et petit écran d’univers de jeu vidéo sont souvent redoutées, nombre d’entre elles ont été un échec absolu (coucou Borderlands !). Prime Video s’en est toutefois plus que bien sorti avec Fallout et compte renouveler le tir avec ce nouveau live-action, Like a Dragon : Yakuza. Tirée de la série de jeux vidéo éponyme qui mêle séquences de bastons explosives, soirées karaoké et autres scènes WTF, cette série promet du lourd.

Les films à voir sur Prime Video en octobre 2024

James Bond – les 25 films (1er octobre)

Aston Martin, Walter PPK, montre bardée de gadgets en tous genres, vodka martini au shaker et pas à la cuillère… À ces mots, on ne peut que penser au plus célèbre espion au service de Sa Majesté. James Bond, nom de code : 007. De Sean Connery à Daniel Craig, de James Bond contre Dr. No à Mourir peut attendre, le personnage inventé par Ian Fleming et incarné pendant plus de 60 ans au cinéma débarque sur Prime Video avec sa filmographie EON de 25 longs-métrages.

House of Spoils (3 octobre)

Vous n’alliez pas passer le mois d’octobre sans trembler devant un film d’horreur ? Une jeune cheffe ambitieuse ouvre contre vents et marées son premier restaurant dans un coin paumé. Jusqu’ici, on aurait pu croire à un remake de The Bear à la campagne mais c’était sans compter l’esprit de l’ancien propriétaire qui hante les lieux. Entre portes qui claquent, insectes dans les plats et aliments moisis, vous serez servis.

Les autres sorties sur Prime Video en octobre 2024

Buffy, tueuse de vampires – Saisons 1 à 7 (1er octobre)

Chicago Police Department – Saisons 1 à 9 (1er octobre)

NCIS – Saisons 1 à 18 (1er octobre)

LEGO Ninjago : Le soulèvement des dragons – Saison 2 (1er octobre)

La Famille Addams (2019) (1er octobre)

La Famille Addams 2 : Une Virée d’Enfer (1er octobre)

Alita : Battle Angel (1er octobre)

Allan Quatermain et la Cité de l’Or Perdu (1er octobre)

Argo (1er octobre)

Ben-Hur (2016) (1er octobre)

La Main droite du Diable (1er octobre)

Bio-Dome (1er octobre)

Body (1er octobre)

Candyman (2021) (1er octobre)

Carrie au bal du diable (1er octobre)

Chucky : Jeu d’Enfant (1er octobre)

Sale temps pour un flic (1er octobre)

Cyborg (1er octobre)

Dead Man Down (1er octobre)

Le Justicier – Films 2 à 5 (1er octobre)

Desperate Hours : La Maison des Otages (1er octobre)

Dirty Papy (1er octobre)

Sale Boulot (1er octobre)

Pulsions (1er octobre)

Les Coulisses de l’exploit (1er octobre)

Une famille très moderne (1er octobre)

La fille du train (1er octobre)

Le casse du siècle (1er octobre)

Le Mans 66 (1er octobre)

Foxcatcher (1er octobre)

Frères ennemis (1er octobre)

Les Voyages de Gulliver (1er octobre)

Hollywoo (1er octobre)

Lune de miel à Las Vegas (1er octobre)

How It Ends (1er octobre)

Identité Secrète (1er octobre)

Infiltré (1er octobre)

Bleu d’Enfer – 2 films (1er octobre)

L’invasion des profanateurs (1er octobre)

Kalifornia (1er octobre)

À couteaux tirés (1er octobre)

The Losers (1er octobre)

Lucky Day (1er octobre)

Mac et Moi (1er octobre)

L’Homme de l’Ouest (1er octobre)

Avant To (1er octobre)

Men At Work (1er octobre)

Moby Dick (1956) (1er octobre)

L’Ombre d’Emily (1er octobre)

Les Sentiers de la Gloire (1er octobre)

Remo sans arme et dangereux (1er octobre)

Le Fleuve de la Mort (1er octobre)

Seconde Chance (1er octobre)

Pyjama Party (1er octobre)

Stigmata (1er octobre)

Suspiria (1er octobre)

La Créature du Marais (1er octobre)

Millenium : Ce qui ne me tue pas (1er octobre)

The Greatest Showman (1er octobre)

La Colline a des yeux (1er octobre)

Le Gang des Frères James (1er octobre)

Le Train (1er octobre)

Trois Amigos ! (1er octobre)

Tully (1er octobre)

Télé Ringards (1er octobre)

Vera Cruz (1er octobre)

WarGames (1er octobre)

Quand Harry rencontre Sally… (1er octobre)

Wild Bill (1er octobre)

L’Année du Dragon (1er octobre)

La légende de Vox Machina – Saison 3 (3 octobre)

Spice Up Our Love – Saison 1 (3 octobre)

Magilumière Co. Ltd. – Saison 1 (4 octobre)

El Diario (4 octobre)

Glee – Saisons 1 à 6 (5 octobre)

Killer Cakes – Saison 1 (8 octobre)

X-Files – Saisons 1 à 11 (10 octobre)

Les Flingueuses (10 octobre)

Hitman : Agent 47 (10 octobre)

Les Espions d’à côté (10 octobre)

Le Crime de l’Orient-Express (2017) (10 octobre)

Seul sur Mars (10 octobre)

L’Exorciste du Vatican (10 octobre)

Alliés (15 octobre)

Blade Runner 2049 (15 octobre)

Don’t Breathe – 2 films (15 octobre)

Jack Reacher – 2 films (15 octobre)

Life : Origine inconnue (15 octobre)

Sa Mère ou moi (15 octobre)

The Betrayed (15 octobre)

The Craft : Les Nouvelles Sorcières (15 octobre)

L’Exorcisme de Hannah Grace (15 octobre)

Drop Dead Diva – Saisons 1 à 6 (15 octobre)

The Retirement Plan (15 octobre)

Are You Smarter Than A Celebrity? – Saison 1 (16 octobre)

Un homme en colère (16 octobre)

The Office (version australienne) – Saison 1 (17 octobre)

Brothers (17 octobre)

Culte – Saison 1 (18 octobre)

Le livre de Clarence (18 octobre)

Kingsman – Films 2 & 3 (20 octobre)

Le Labyrinthe – 3 films (20 octobre)

La Proposition (20 octobre)

Takers (20 octobre)

Target (20 octobre)

Nightmare Island (22 octobre)

Canary Black (24 octobre)

Les Chevaliers du Zodiaque (24 octobre)

The Pasta Queen – Saison 1 (24 octobre)

Retour à Zombieland (25 octobre)

Long Distance (25 octobre)

Barbaque (27 octobre)

Dieu, Tu Es Là ? C’est Moi Margaret. (29 octobre)

The Baker (30 octobre)

Mon Père et moi (31 octobre)

Spider-Man : Across the Spider-Verse (31 octobre)

