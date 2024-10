Avec « Moments », Netflix a trouvé le meilleur moyen de faire sa pub grâce à vous

La plateforme de streaming, Netflix, introduit une nouvelle fonctionnalité permettant à ses abonnés de revoir et partager leurs scènes préférées sur les réseaux.

Qui n’est jamais revenu en arrière pour revoir un discours poignant, une scène pleine d’émotion pour pleurer à chaudes larmes ou encore une blague à ressortir en soirée. Désormais, avec sa fonction « Moments », Netflix vous offre une manière simple de retrouver ces instants fétiches… tout en faisant la pub du service SVoD.

Lors de la lecture de la vidéo, il vous suffit d’appuyer sur votre écran pour voir apparaître l’option « Moments » en bas à gauche de votre vidéo à côté des autres options. L’instant sera alors sauvegardé dans un onglet dédié que vous pourrez alors voir et revoir.

Netflix vous proposera également de partager ces « Moments » sur des réseaux sociaux comme Instagram, WhatsApp ou encore Snapchat. Une manière habile pour Netflix de faire la pub de son catalogue par ses utilisateurs, en effet l’option de partage ne retransmet pas l’extrait tel quel mais invite les spectacles à le visionner sur la plateforme. De quoi gagner de nouveaux abonnés et pourquoi pas des parts de marché.

La fonctionnalité « Moments » est disponible dès aujourd’hui partout dans le monde entier sur iOS et devrait arriver dans les « semaines à venir » sur Android. Netflix précise sur son blog, que la fonctionnalité devrait s’étendre dans le futur, sans préciser si elle débarquerait sur le Web ou les TV.

