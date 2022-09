Un VPN pour tous vos appareils à -83 %, c’est l’offre imbattable de Surfshark pour la rentrée

Si vous cherchez un VPN de confiance pour profiter d'une navigation plus sécurisée, Surfshark propose actuellement une réduction à ne pas manquer. D'autant que vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez.

À la fois performant, pratique et accessible, Surfshark fait partie des VPN les plus recommandables du secteur. Et cela est d’autant plus vrai en ce moment, grâce à l’offre de rentrée que propose le service.

En quoi consiste un VPN ?

Peut-être vous demandez-vous tout d’abord à quoi renvoie le mot « VPN ». En bon français, le sigle signifie « réseau privé virtuel ». En termes simples, le VPN se pose comme un tunnel sécurisé qui relie l’internaute au réseau internet. Au lieu d’aller directement sur internet depuis votre appareil, les données vont transiter de manière chiffrée par les serveurs de Surfshark VPN. Cette étape intermédiaire ne va pas détériorer votre expérience. Bien au contraire, elle va l’améliorer de plusieurs façons.

Il s’agit d’un système de plus en plus populaire sur internet, et parfaitement légal. Sa mise en place est rapide et ne nécessite pas de connaissances spécifiques. Sur ordinateur comme sur mobile, il suffit d’installer une application et de s’identifier pour en profiter.

Qu’est-ce qu’apporte un VPN ?

Utiliser un VPN pour naviguer sur internet, cela apporte d’abord un niveau supplémentaire de sécurité. Notamment parce que les données envoyées et reçues par l’utilisateur d’un VPN sont chiffrées avec les meilleurs protocoles. De ce fait, personne ne peut attraper au vol vos données de connexions, car elles apparaissent brouillées. Cette couche de sécurité additionnelle est précieuse, surtout sur les réseaux Wi-Fi publics. Ceux-ci sont plus vulnérables que les réseaux domestiques.

L’autre avantage majeur d’un VPN comme Surfshark réside dans la quantité de serveurs répartis à travers le monde. Le service en possède plus de 3200 dans 65 pays différents. Soit autant de destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter à internet.

En quelques clics sur l’application, vous pouvez virtuellement vous localiser aux États-Unis, en Belgique ou encore au Japon. De quoi contourner certains blocages géographiques, et donc accéder à plus de contenus sur internet. Vous pourrez enfin bénéficier de HBO Max ou des exclusivités américaines de Netflix. C’est également bienvenu si l’on voyage dans un territoire dans lequel la censure est pratiquée, afin de lever les restrictions.

Les avantages du VPN Surfshark

L’usage grand public des VPN se démocratise et il existe aujourd’hui une offre dense, parfois même gratuite. Dès lors, pourquoi choisir un VPN premium, et Surfshark en particulier ?

Tout d’abord, les programmes gratuits sont à éviter. Ils sont susceptibles de se financer en affichant des publicités, voire en commerçant vos données. Leur infrastructure est rarement à la hauteur et ce sont votre débit et votre anonymat qui en pâtissent. Pour sa part, Surfshark est un VPN primé et vérifié par un audit indépendant. Il repose sur un important maillage de serveurs ultrarapides (jusqu’à 10 Gb/s), qui ne stockent aucune information des utilisateurs.

L’application est intuitive et prête à protéger le trafic en un seul clic. Elle renferme une foule de fonctionnalités avancées, que ne proposent pas tous les logiciels de son calibre. Par exemple le « Bypasser », qui permet aux domaines de notre choix de contourner le VPN.

Enfin, l'atout maître de Surfshark est de pouvoir être utilisé sur un nombre illimité d'appareils. On va donc pouvoir sécuriser l'ensemble de ses écrans (PC, tablette, console, smart TV…), mais aussi ceux de ses proches.

