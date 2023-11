Bien plus qu’un VPN : l’abonnement Surfshark est en promo pour le Black Friday

Un VPN est utile toute l'année, mais c'est pendant le Black Friday qu'il est le plus intéressant d'y souscrire. La preuve avec Surfshark, qui baisse significativement le prix de son abonnement.

Le marché des VPN a beaucoup changé ces dernières années. Désormais, les solutions comme Surfshark intègrent un large éventail d’outils destinés à assurer votre cybersécurité. Et ce, sans grand impact sur le prix de l’abonnement, notamment lors du Black Friday.

Pendant quelques jours encore, l’abonnement Surfshark One s’affiche à 2,69 euros par mois durant deux ans + 4 mois gratuits, soit un total de 28 mois. Une offre ultra-complète, puisqu’elle ne contient pas qu’un VPN, mais également d’autres outils numériques.

Un VPN pour garantir le chiffrement de sa connexion

Le VPN est au cœur de la solution de Surfshark. Grâce à une application disponible sur PC (Windows et Mac) et smartphones (Android et iOS), vous pouvez chiffrer votre connexion en quelques clics seulement. Ainsi, votre navigation est sécurisée, même lors de l’utilisation de réseau Wifi public et/ou mal-sécurisé.

Surfshark dispose de plus de 3 200 serveurs répartis dans 100 pays. Autant de destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter à distance. Cela permet de contourner les géoblocages des plateformes de SVoD, d’éviter la censure qu’appliquent certains états, voire de payer des billets d’avion moins cher en modifiant sa localisation.

Un antivirus pour sécuriser ses appareils

Si un VPN vous permet de chiffrer votre connexion à internet, il n’empêche pas l’infection de vos appareils par des fichiers malveillants. C’est pour cette raison que Surfshark intègre un antivirus à son abonnement One.

Disponible sur Mac, Windows et Android, l’antivirus de Surfshark fonctionne en arrière-plan sur votre appareil de la façon la plus transparente possible. Il analyse les fichiers téléchargés pour prévenir l’apparition de malwares. L’application peut également scanner votre espace de stockage afin d’y détecter des fichiers malveillants déjà installés.

Un scanner du web pour protéger votre identité

Les cas d’usurpation d’identité augmentent, et ils prennent souvent leur source sur internet. Sur le darkweb, des hackers s’échangent des fichiers contenant des milliers d’informations personnelles d’utilisateurs.

Avec son service Alert, Surfshark se charge de scanner le web (et son pendant dark) à la recherche de votre identité, de votre adresse mail ou de vos coordonnées bancaires.

Lorsqu’un cas positif apparaît, Surfshark vous prévient alors immédiatement. Vous aurez alors un peu de temps pour agir, en modifiant votre mot de passe ou bien en bloquant votre carte bancaire.

Une solution complète de cybersécurité en promotion

Surfshark profite du Black Friday pour baisser le prix de son abonnement Surfshark One. Celui-ci s’affiche à 2,69 euros par mois pendant deux ans, avec 4 mois offerts.

À ce prix, vous profitez non seulement d’un VPN, mais également d’un antivirus, d’un service de protection d’identité ou encore d’un bloqueur de pubs. Il s’agit d’une solution ultra-complète pour assurer sa sécurité sur internet.

Notez qu’un abonnement ne comprenant qu’un VPN est aussi disponible en promotion. L’offre Surfshark Starter est à 1,99 euro par mois pendant 2 ans, avec 3 mois d’abonnements offerts en supplément.

Enfin, Surfshark applique une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours à tous ces abonnements. Un mois durant lequel vous pouvez vous désabonner sans avoir à vous justifier auprès du service client.