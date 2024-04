Petit prix et grosses performances : et si cette offre VPN était tout simplement la meilleure du moment ?

Une offre VPN qui allie efficacité, simplicité et qui se paie en plus le luxe d’être abordable ? C’est en substance ce que vous propose actuellement CyberGhost avec son abonnement deux ans à -83 %.

Comment protéger efficacement sa vie privée sur internet ? Une question vaste, qui mérite d’être posée lorsque l’on voit l’ampleur des menaces qui pèsent sur les données personnelles des internautes et qui a une réponse assez simple. Une réponse qui tient essentiellement à deux choses : adopter quelques règles simples pour améliorer son hygiène numérique et utiliser les bons outils pour sécuriser son activité en ligne. Et le VPN, de par sa simplicité d’utilisation et son efficacité, constitue l’outil idéal pour débuter.

Un VPN comme celui que propose CyberGhost par exemple. Infrastructure robuste et bien achalandée, nombreuses fonctionnalités, application ergonomique, service client réactif et accessible : le VPN européen à de sérieux atouts dans son escarcelle. Et pour ne rien gâcher, il est aussi l’un des plus abordables qui soit. En ce moment par exemple, CyberGhost propose ses services à partir de 2,03 euros par mois dans le cadre d’un abonnement deux ans, et vous offre par la même occasion 4 mois d’abonnement supplémentaires.

Pourquoi prendre un VPN ?

Vous l’avez peut-être lu ici ou ailleurs : dès qu’il est question de cybersécurité ou de protection des données, le terme VPN n’est jamais très loin. Mais pour quelle raison exactement ? Tout simplement parce qu’un VPN est un outil à la fois efficace et abordable pour assurer la sécurité de la vie privée en ligne.

Une efficacité qui tient au fonctionnement même du VPN. Très concrètement, un VPN est un petit programme qui sert à connecter deux ordinateurs distants et à isoler leurs échanges du réseau public en les sortant du trafic public. Ici, le VPN vient s’intercaler entre votre ordinateur et votre fournisseur d’accès à internet pour créer une connexion sécurisée, chiffrée, au sein de laquelle les données échangées demeurent à l’abri du regard des tiers, FAI compris.

En matière de protection des données, cette anonymisation du trafic est essentielle. Si personne ne peut accéder aux informations que vous échangez, personne ne peut vous les prendre ou les utiliser contre vous. Et le mieux dans tout cela, c’est que, comme nous l’avons déjà dit un peu plus haut, un VPN est extrêmement simple à utiliser.

Il suffit bien souvent de s’inscrire au service, de télécharger un programme ou une application et d’appuyer sur un bouton pour enclencher la protection, et ce, quel que soit l’appareil que l’on souhaite protéger. Il s’agit d’ailleurs de l’un des atouts de CyberGhost : sa disponibilité. Smartphone, ordinateur, TV ou console. Android, Apple, Linux ou Google. Peu importe la marque, le type, l’OS ou le navigateur que vous utilisez : vous trouverez une version de l’application faite pour vous.

Au-delà de l’aspect purement sécuritaire, un VPN peut aussi s’avérer très pratique au quotidien. Car au-delà de simplement chiffrer vos échanges, le VPN est capable de délocaliser votre adresse IP sur l’un des 10 000 serveurs à sa disposition, réparti dans quelque 100 pays. Une bonne manière d’accéder à des contenus bloqués géographiquement par exemple, de contourner la censure dans certains pays, ou bien de réaliser des économies et déjouant les pièges tendus par les cookies publicitaires (sur les sites de voyage notamment).

Kill Switch, serveurs de streaming, Zero Log : quels sont les avantages de CyberGhost ?

En matière de prestations, CyberGhost propose une partition tout à fait satisfaisante. Le fournisseur de VPN se démarque ainsi grâce à une offre serveur étendue, et surtout par la présence de serveurs spécialisés dans le streaming et le jeu en ligne. Leur but ? Offrir un débit suffisamment important pour permettre une expérience fluide, sans interruption ou presque, quelle que soit la localisation, la plateforme où la qualité de vidéo choisie.

Autre avantage à opter pour le service proposé par CyberGhost : la présence d’un service d’IP dédiée et d’un Kill Switch. Le premier permet, comme son nom le suggère, de posséder une IP qui n’est partagée avec personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une IP dédiée peut s’avérer pratique dans certains cas, lorsque l’on souhaite accéder à des services spécifiques plus simplement, comme dans le cas de transactions en ligne par exemple.

Le Kill Switch, de son côté, est une sécurité supplémentaire très appréciable si l’on souhaite mettre le maximum de chances de son côté pour protéger sa vie privée. Cette fonctionnalité permet en effet de couper immédiatement (ou presque) la connexion internet dès lors qu’un souci est détecté sur la connexion. Une bonne manière d’éviter les fuites ou les vols de données.

La sécurité est d’ailleurs au cœur des priorités de CyberGhost, et c’est pour cela que le fournisseur de VPN a mis l’emphase sur sa politique de non-conservation des données. Comprenez par là qu’à aucun moment les données qui transitent par le CyberGhost sont stockées. Cela a d’ailleurs été confirmé par un audit réalisé en 2022 par la société indépendante Deloitte. Le respect de la vie privée des utilisateurs est aussi renforcé par l’utilisation de serveurs NoSpy situés en Roumanie, et donc à l’abri des regards indiscrets grâce à la politique locale, qui ne répond pas à la juridiction des 5 Eyes.

Réduction importante, 4 mois offerts et garantie satisfaction : découvrez la très belle offre de CyberGhost

Il existe un dernier avantage (et pas des moindres) à opter pour CyberGhost en tant que fournisseur de VPN, et c’est le prix. À l’heure actuelle, il s’agit surement de l’un des VPN premium les moins chers disponibles sur le marché avec une offre qui démarre à 2,03 euros par mois pour un abonnement deux ans. Une réduction importante qui s’élève à 83 %, ce qui est loin d’être négligeable sur la durée.

Pour ne rien gâcher, CyberGhost a décidé de gâter ses nouveaux clients. En ce moment, vous pouvez bénéficier de quatre mois d’abonnement supplémentaires gratuits, ce qui porte la durée totale de protection à 28 mois. Et si vous hésitez toujours, CyberGhost à un dernier atout dans sa manche : sa garantie satisfaction étendue. Vous disposez de 45 jours pour vous faire rembourser le coût de votre abonnement si vous n’êtes pas pleinement satisfait par les prestations offertes par CyberGhost. Une durée amplement suffisante pour se faire une opinion.