Les premières motos électriques Kawasaki se révèlent… avec un gros mais

Kawasaki vient de dévoiler la fiche technique de ses premières motos électriques, la Z e-1 et la Ninja e-1. Classées dans la catégorie des 125, ces nouveautés ne brillent pas franchement en matière d'autonomie.

Environ deux ans après avoir dévoilé les grandes lignes de son offensive sur le marché de la moto électrique, Kawasaki entre dans le vif du sujet et dévoile les caractéristiques de ses deux premiers modèles à batterie : la Z e-1 et la Ninja e-1. Ces nouveautés partagent la même fiche technique mais diffèrent sur le plan du style : la Z e-1 prend la forme d’un roadster, tandis que la Ninja e-1 s’apparente plus à une sportive.

Une fonction e-Boost pour aller plus vite

C’est sur le segment des 125 cc que Kawasaki a décidé de se concentrer dans un premier temps. Les Z e-1 et Ninja e-1 sont donc toutes deux accessibles avec un permis A1. Leur moteur délivre un couple de 40,5 Nm et une puissance maximale de 9 kW (5 kW en nominal). La vitesse de pointe est identique d’une moto à l’autre, malgré un léger écart de poids en faveur de la Z e-1 (135 vs 140 kilos pour la Ninja e-1). Les deux Kawasaki électriques peuvent monter à 99 km/h, mais uniquement en mode Route et avec la fonction e-Boost activée, qui dure au mieux 15 secondes.

Kawasaki Ninja e-1 Kawasaki Z e-1

La Ninja e-1 est en revanche un poil plus rapide sans la fonction e-Boost. Elle promet 64 km/h en mode Eco et 88 km/h en mode Route, soit respectivement 2 et 3 km/h de plus que la Z e-1. Sur les deux motos, l’e-Boost peut aussi être activé en mode Eco pour gagner une dizaine de km/h.

Des Kawasaki électriques à l’autonomie limitée

Les Z e-1 et Ninja e-1 visent plutôt une clientèle citadine. Leurs deux batteries de 11,5 kilos sont amovibles, ce qui permet de les recharger facilement chez soi. Elles se trouvent entre les jambes du conducteur et cumulent une capacité totale d’environ 3 kWh. Une valeur qui n’a rien de très impressionnant et qui se traduit par une autonomie décevante de seulement 72 km. Et encore, il s’agit du chiffre calculé selon le protocole WMTC. L’autonomie réelle pourrait être encore un peu plus faible en pratique.

Pour ne rien arranger, la recharge est assez lente, comme souvent sur les deux-roues à batterie amovible. Il faut tabler sur 3,7 heures par batterie pour une recharge complète. Espérons que le chargeur sera doté d’un répartiteur de charge permettant de brancher les 2 batteries à la fois.

Les deux motos électriques de Kawasaki pourront être reliées à une application, dont les fonctionnalités n’ont pas encore été détaillées. Elles sont en outre pourvues d’un freinage à disque avec système ABS et d’un écran TFT couleur de 4,3 pouces.

Il reste encore une question en suspens, et pas des moindres : celle du prix des Z e-1 et Ninja e-1. Au regard des caractéristiques annoncées, il faudra que Kawasaki pratique des tarifs raisonnables pour avoir une chance de rencontrer le succès escompté.