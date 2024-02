Ce fatbike électrique aux airs de moto profite d’un accessoire inédit

Conçu à quelques kilomètres d’une plage adorée des surfeurs, le vélo électrique Xubaka s’inspire de la moto vintage, tout en étant biplace avec un support arrière intégré.

Au chapitre des vélos électriques tout droit venus du Pays basque, voici un petit nouveau sur lequel est tombé Frandroid. Voici donc Xubaka qui nous propose un premier VAE, après avoir démarré avec une moto vintage électrique. Ici, l’esprit est préservé via la fourche double, mais sur un vélo. Ce dernier hérite d’un cadre chromoly particulier, avec des tubes fins tels un musculaire, mais doté d’un porte-bagages qui s’intègre à la structure. On peut y poser un siège adulte, enfant, bébé ou un panier (tous en accessoires).

Une allure vintage et fat-bike

La couleur jaune lui confère un aspect sympathique, personnalisable si besoin, même s’il est disponible en noir et blanc pour les plus conservateurs. Un esprit donc original, que les pneus Vee Tire de largeur de 2,8 pouces de section tendent à renforcer. Malgré l’apparence cossue de ces derniers, le poids toiserait à 22 kg selon la marque (hors batterie). Cette dernière est amovible, d’une de capacité 460 Wh (100 km annoncés), et placée derrière le tube de selle afin d’abaisser le centre de gravité.

La double fourche en T // Source : Xubaka Bikes Le moteur développe 60 Nm de couple // Source : Xubaka Bikes Siège, porte-bébé panier, tout se met à l’arrière // Source : Xubaka Bikes

Assez épuré, le vélo électrique Xubaka s’appuie sur une transmission monovitesse par chaîne, sur un petit pédalier qui n’invitera pas aux pointes de vitesses. Son moteur arrière le poussera néanmoins à la vitesse maximale de 25 km/h, associé à 60 Nm de couple, suffisant tant que l’on ne s’engage pas sur un dénivelé très fort.

L’engin semble être équipé d’une selle bien rembourrée, d’une potence haute, mais d’aucune suspension. Les freins sont hydrauliques à disques, de marque Shimano, sans détail sur la référence.

Le vélo Xubaka disponible ce printemps

Le prix du vélo électrique Xubaka est fixé à 3 499 euros. Une taille unique est proposée, avec deux types de cadres : ouvert « Original » et semi-ouvert « Low tube ».

Le VAE basque n’est cependant qu’en précommande, puisque les livraisons ne débutent qu’au printemps 2024, avec une livraison gratuite en France. Le prix comprend également le chargeur rapide 4 A (plein en 3h), ainsi que la connectivité via l’application Xubaka. Et pour Bernard de Bidart (d’où est originaire la firme), le porte-surf est en option payante à 175 euros.