Cette adorable moto électrique française a quelque chose de révolutionnaire

Motowatt dévoile la W1X, une moto électrique au look atypique avec ses monofourches avant et arrière, mais aussi et surtout un double moteur électrique lui permettant de rouler jusqu'à 130 km. Un fait très rare pour le souligner.

Sur le marché des deux roues électriques, il ne vous aura pas échappé que l’offre actuelle de véhicules nous vient surtout d’Asie. Alors oui, il y a bien ça et là des marques qui arborent fièrement le drapeau tricolore, à l’image d’Easy-watts ou encore de Bolide avec son E-Trail assemblé dans l’Hexagone. Mais au fur et à mesure que le marché s’élargit, de nouveaux acteurs apparaissent, comme Motowatt qui vient de présenter sa toute première moto électrique, la W1X.

Motowatt est une nouvelle marque française lancée en 2020 par deux frères, Henri et Olivier Rabatel, dont le but de départ était de réinventer la mobilité urbaine et de créer des véhicules pour des petits déplacements quotidiens neutres en carbone. Quatre années de recherche et de développement auront été nécessaires pour arriver à celle qui fait appel le plus possible à l’industrie française. Une moto équivalente 125 cc qui s’adresse aussi bien aux permis A1 et permis B et qui présente des innovations inédites, comme le confirment les quatre dépôts de brevet durant sa gestation.

Deux roues motrices

Rien que visuellement, on note tout de suite que la Motowatt W1X n’est pas comme les autres motos électriques de sa catégorie. Ne serait-ce qu’avec ces deux bras oscillants, à l’avant et à l’arrière, au bout desquels sont accrochées des roues intégrant chacune un moteur électrique à flux axial, sans aucune pièce en frottement.

La chaîne de traction à deux moteurs est modulable et permet la gestion et la répartition des couples sur les deux roues, toutes deux motrices donc, permettant d’augmenter la sécurité. Un fait suffisamment rare pour le souligner. La moto pèse 178 kilos, développe 34 chevaux (25 kW) au total, et annonce une autonomie maximale de 130 kilomètres (WTMC).

On ne connaît pas grand-chose de plus, si ce n’est que la recharge se fait en 5h30 pour récupérer de 20 à 80 %.

Sur les routes dans un an

Si le bureau d’étude de Motowatt est basé non loin de Lyon, le site de production est lui à côté de Figeac (46). Une histoire française, donc pour cette W1X qui sera disponible en précommande à compter de mars 2024 sur le site de la marque. Quant au prix, il est annoncé à 15 000 euros.

Et en attendant les premières livraisons annoncées pour janvier 2025, Motowatt exposera au salon du 2 Roues de Lyon du 7 au 10 mars 2024.