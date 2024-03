Pourquoi les assureurs menacent de partir en guerre contre la voiture électrique

Bien que la voiture électrique soit réputée pour son faible coût à l'usage, les assureurs commencent à révéler des coûts cachés liés à l'assurance de ces véhicules. Des problèmes de réparabilité aux règles strictes des constructeurs, les assureurs menacent de faire flamber les polices d’assurance.

Si le prix à l’achat est encore un sujet de crainte de la part des automobilistes, il faut également prendre en compte un autre élément. Il s’agit du coût à l’usage, qui comprend l’entretien, l’assurance ou encore le carburant, entre autres. Et dans ce cas, la voiture électrique sort largement gagnante, et ce malgré la hausse du prix de l’électricité. Surtout qu’assurer une voiture électrique est en général moins cher que pour un véhicule thermique équivalent.

Néanmoins, les compagnies d’assurance commencent à bouder la voiture électrique, comme le rapportent Numerama Vroom et Automobilwoche.

Des contraintes techniques et financières lourdes pour les assureurs

Elles refusent d’assurer certains modèles ou augmentent significativement leurs tarifs. Un moyen de pression qui s’explique par plusieurs raisons, notamment les problèmes liés aux batteries, la réparabilité des éléments de carrosserie et l’obtention des pièces détachées.

Les délais rallongés pour les pièces et la main-d’œuvre plus coûteuse commencent à peser lourd sur les compagnies d’assurance. De plus, certaines règles imposées par les constructeurs vis-à-vis des voitures électriques plombent les finances des assureurs. En cas de déclenchement de l’airbag lors d’un choc, la voiture électrique est considérée comme irréparable, car certains constructeurs exigent le changement de la batterie entière par mesure de sécurité, même si celle-ci n’est pas endommagée.

Une règle des constructeurs qui pose problème

Cette contrainte pose un réel problème pour les assureurs, qui ne peuvent pas réaliser de diagnostic sur la batterie avant son remplacement. La voiture est donc considérée comme une perte sèche pour l’assureur. Cette situation ne peut que s’amplifier au fil des ans, jusqu’à devenir un nouveau scandale de la voiture électrique.

D’autant plus que des moyens existent aujourd’hui pour réaliser des diagnostics précis de l’état d’une batterie. Les coûts élevés des éléments de carrosserie et les délais d’attente longs pour les pièces et la main-d’œuvre viennent aggraver la situation.

Des modèles non assurables : le cas des marques chinoises

Certains modèles de voitures électriques, en particulier ceux des marques chinoises, sont carrément refusés par les assureurs, comme le souligne Autoexpress. Les réseaux de réparateurs des assureurs font face à des problèmes techniques et culturels avec ces marques. Les pénuries de pièces et le manque d’assistance technique sont des freins à l’assurabilité de ces véhicules.

Ce phénomène ne touche pas seulement les nouveaux venus sur le marché automobile, mais aussi des marques plus établies comme BYD, ORA (de Great Wall Motor, la marque n’est pas encore disponible en France) et même MG. Les assureurs se retrouvent donc dans une impasse, obligés de refuser d’assurer certains modèles ou d’augmenter leurs tarifs pour couvrir les risques liés à la voiture électrique.

