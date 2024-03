La fin des hybrides rechargeables en Europe ? Tesla et la suppression de l’entretien ; Renault et les kei cars japonaise – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l'actualité Survoltés était très chargée. Le patron de Renault a proposé d'importer du Japon les kei cars, ces toutes petites voitures. De son côté, Tesla a lancé le projet "zero service" pour supprimer l'entretien des voitures électriques. Enfin, Les hybrides rechargeables sont pointées du doigt en Europe, à cause de leur surconsommation d'essence.

La révélation des hybrides rechargeables par l’Europe

L’Europe, via une étude de la Commission européenne, met en lumière l’inefficacité et la nocivité des voitures hybrides rechargeables. Malgré des avantages théoriques, en pratique, ces véhicules consomment et polluent significativement plus que ce qui est annoncé, principalement en raison d’une utilisation majoritaire en mode thermique par les conducteurs. La solution réside dans un usage plus responsable, notamment pour les trajets courts où l’électrique peut prédominer. Surtout, la Commission européenne va modifier les règles de l’homologation WLTP, pour mieux refléter les vraies valeurs de consommation sur les fiches techniques des voitures.

Renault et les kei cars : une idée très écologique

Luca de Meo, patron de Renault, propose d’importer en Europe les kei cars japonaises, des véhicules ultra-compacts et économiques. Parfaites pour la ville, ces petites voitures se veulent une alternative écologique et abordable aux modèles traditionnels. Avec des coûts réduits et une empreinte carbone moindre, elles pourraient transformer la mobilité urbaine, en adaptant les normes de sécurité à leur utilisation spécifique.

Tesla et le futur de l’entretien automobile

Tesla lance le projet « Zero Service », visant à créer des voitures nécessitant peu ou pas d’entretien. Avec moins de pièces d’usure et la possibilité de réaliser des diagnostics à distance, Tesla repense l’entretien automobile. Cependant, l’absence d’entretien régulier ne garantit pas l’infaillibilité, et les propriétaires peuvent se retrouver face à des défis en cas de panne, soulignant l’importance d’un équilibre entre innovation technologique et accessibilité du service.