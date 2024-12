Schwalbe dégaine un peu conçu pour le gravel : voici tous ses avantages

Le gravel est une pratique récente qui consiste à mêler le plaisir des sorties VTT dans les forêts et sur les chemins, tout en conservant la vitesse d’un vélo de route. Pour offrir ce compromis, les constructeurs ont dû trouver de nouvelles solutions. Le Schwalbe G-ONE RX en est un exemple, conçu à partir d’un pneu semi-slick.

Schwalbe G-One RX // Source : Schwalbe

Les crampons sont fait pour l’adhérence, transmettre la puissance au sol et passer rapidement dans les virages. Cependant, en ligne droite et sur route, ils deviennent un véritable inconvénient. Plus un pneu a de crampons, plus il présente une résistance au roulement élevée, exigeant davantage de puissance de la part du cycliste pour aller vite.

Il faut donc trouver un savant mélange entre crampons et gomme lisse pour offrir à la fois accroche et vitesse. Le nouveau Schwalbe G-ONE RX, présenté dans communiqué de presse envoyé à la rédaction, propose un compromis idéal, synthétisant vitesse et performance.

Un profil hérité du cyclo-cross ?

Si vous pensez que le gravel est la première pratique à dériver un vélo de route pour l’adapter aux chemins, vous vous trompez et passez à côté d’une des disciplines hivernales les plus palpitantes du cyclisme : le cyclo-cross.

Chaque hiver, entre deux saisons de route, les coureurs se retrouvent dans les sous-bois, au bord des lacs, sur les plages du Nord ou encore autour des stades de football de leur région pour cette discipline mêlant cardio, pilotage, course à pied et bonne ambiance grâce aux supporters. Le concept est simple : un vélo ressemblant à un cadre de route, avec un dégagement suffisant pour accueillir des pneus plus larges et évacuer la boue.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais le cyclo-cross, qui est une compétition de vitesse mêlant plusieurs types de revêtements sur un même circuit, a nécessité le développement de pneus performants en toutes circonstances : offrir un maximum d’adhérence en virage et une faible résistance au roulement. Un pneu répond déjà à ces exigences, le G-ONE R. Mais pour les aventuriers souhaitant conserver encore plus de vitesse, Schwalbe a développé le G-ONE RX.

Peut-être un peu moins rapide mais avec plus d’adhérence

Le Schwalbe G-ONE RX s’adresse aux cyclistes qui aiment rouler sur des terrains rocailleux et boueux sans compromis sur la vitesse. Il reprend le design breveté en « boomerang » du G-ONE R, conçu pour offrir un bon rendement en côte sans sacrifier l’adhérence. Cependant, pour les virages, les descentes et les passages où l’adhérence est dégradée, des crampons plus prononcés viennent renforcer le grip.

A droite, le nouveau pneu Schwalbe G-ONE RX. // Source : Schwalbe

La partie intermédiaire du pneu est ainsi plus ouverte. L’objectif est de garantir une excellente adhérence en côte tout en optimisant l’évacuation de la boue. Un pneu qui accumule de la boue entre ses crampons perd toute son adhérence, ralentit le cycliste et augmente le risque de chute après une glissade.

Un pneu renforcé contre les crevaisons

Le Schwalbe G-ONE RX bénéficie par ailleurs de toutes les innovations du fabricant pour augmenter la résistance du pneu à la crevaison. Il adopte la construction « Turn Up » avec trois plis sur les flancs, qui sont renforcés. Cette carcasse est également disponible sur les modèles G-ONE RS et G-ONE R.

La composition des pneus Schwalbe. // Source : Schwalbe

La technologie améliorée V-Guard renforce la bande de roulement contre les crevaisons. Cette bande de roulement bénéficie aussi de plis individuels, offrant un meilleur rendement avec moins de résistance. La gomme Addix Race contribue également aux performances de ce pneumatique G-ONE RX, affiché au prix élevé de 74,90 euros.

La gamme G-One au complet // Source : Schwalbe

La gamme G-ONE est désormais disponible avec des flancs beiges (« transparent » selon Schwalbe). De plus, cette gamme R PRO-Line arbore maintenant l’inscription « Pro » en bleu sur les flancs, un détail autrefois réservé aux athlètes professionnels partenaires de la marque.