Mauvaise nouvelle pour ce puissant et très attendu moteur de vélo électrique

La marque Brose doit arriver avec un moteur électrique intéressant : le Drive³ Peak, présenté à l’Eurobike 2023 avec l’ambition de concurrencer Bosch et Shimano. Cependant, l’arrivée de ce nouveau moteur Brose devrait prendre plus de temps que prévu.

Le moteur Brose Drive³ Peak. // Source : Brose

A l’Eurobike 2023, le motoriste Brose avait présenté un nouveau moteur prometteur, le Drive³ Peak que l’on attendait alors pour l’année 2025. Problème : ce système aura finalement du retard.

Ce retard, justement, serait lié au moteur actuellement vendu par Brose, le S Mag, qui a dû être fiabilisé avant de lancer le développement et la production du Drive³ Peak.

Les premiers vélos électriques équipés de ce système seront présentés en juin 2025 avant d’être commercialisés au cours de l’année modèle 2026.

Pas avant 2026

Le moteur Brose Drive³ Peak devrait ainsi être présenté sur de premiers vélos électriques en 2025, qui seront eux-mêmes commercialisés plus tard en 2026. Un temps de développement long, nécessaire en raison de la refonte importante du Brose S Mag, et qui a donc eu des répercussions sur le Drive³ Peak, selon eBike News.

Le moteur Brose S Mag, amélioré en 2024. // Source : Brose

Un système 48 volts

Actuellement, le Brose S Mag utilise un système 36 volts. Le Drive³ Peak va innover avec un système 48 volts, ce qui permet une augmentation de la puissance allant jusqu’à 95 Nm et 600 W en pic.

Son poids est annoncé à 2,9 kg. Il n’est pas parmi les plus légers du marché, mais il n’a pas vocation à équiper des vélos très légers. En effet, il est davantage pensé pour des vélos cargo, des longtails ou encore des VTT électriques puissants.

Source : Brose E-Bike

Brose a abandonné le système par courroie pour une simple chaîne. Un système plus conventionnel qui lui ouvre les portes d’un plus grand nombre de modèles de vélos. Avec ce nouveau moteur, Brose se dote alors d’un équipement prêt à concurrencer le Shimano EP801 et Bosch Performance Line CX.

Mais attention, pour réussir à faire de l’ombre à ces géants du domaine, Brose va devoir prouver la robustesse de ses équipements, encore entachée par le souvenir du premier S Mag qui souffrait de problème de fiabilité.