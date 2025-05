La faillite des batteries européennes, la moto électrique de Peugeot et les voitures Stellantis sous Android – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité 100 % électrique était dense. On a connu la faillite du leader des batteries de voitures électriques en Europe, la nouvelle moto électrique de Peugeot, et l’arrivée probable d’Android Automotive chez Stellantis.

Le feuilleton autour de la faillite de Northvolt se poursuit, et on est loin de l’happy ending. Car c’est désormais officiel, l’entreprise suédoise va stopper la production de ses batteries pour voitures électriques.

Après la DAB 1a, voici la 1aX. Cette déclinaison, toujours électrique, de la 1a est mieux équipée pour affronter les chemins, les pierres et la boue.

Échec cuisant pour le duo Stellantis-Amazon. Le projet de système embarqué révolutionnaire tombe à l’eau. Il pourrait être remplacé par la solution Android de Google déjà éprouvée.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !