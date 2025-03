Une Porsche électrique au prix d’une Tesla Model 3, Stellantis pourrait supprimer 4 marques et la faillite du « numéro 1 du solaire en France » – Récap’ Survoltés

L’actualité de la mobilité électrique et de l’énergie fut intense cette semaine du 24 février 2025 : on a constaté la chute libre des prix de la Porsche électrique en occasion, Stellantis pourrait faire du ménage dans ses marques et la faillite du « numéro 1 du solaire en France » laisse bien des clients désemparés. C’est le récap’ Survoltés.