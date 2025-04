Nouveau vélo électrique Lidl, record de sécurité pour la Polestar 3 et le risque de faillite des marques chinoises – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité de la mobilité électrique a été riche. Lidl a notamment sorti un « nouveau » vélo électrique en édition limitée, la Polestar 3 a établi un nouveau record de sécurité et le risque de faillite de certaines marques chinoises de voitures électriques a été évoqué. On fait le point !

Source : Lidl

Un nouveau électrique Lidl en édition limitée

Lidl a lancé une édition limitée de son vélo électrique Crivit Classique, baptisée « Lidlize », arborant les couleurs bleu, rouge et jaune de l’enseigne. Cette version conserve les spécifications techniques du modèle standard : moteur arrière Ananda de 35 Nm, batterie de 355 Wh, transmission Shimano Tourney à 7 vitesses, freins à disque mécaniques et capteur de rotation. Proposée à 1 299 €, soit 200 € de plus que la version noire, elle est disponible en cadre ouvert pour des tailles de 160 à 190 cm.

Polestar 3 établit un nouveau record de sécurité Euro NCAP

Le SUV électrique Polestar 3 a obtenu un score de 93 % pour la protection des enfants lors des crash-tests Euro NCAP, surpassant le précédent record de 87 % détenu par le Tesla Model Y. Il a également reçu 90 % pour la protection des passagers avant, 79 % pour les usagers vulnérables de la route et 83 % pour les aides à la conduite, décrochant ainsi les 5 étoiles de l’organisme.

Pourquoi les marques chinoises doivent revoir leur stratégie

Lors d’un événement organisé par Tencent News, des experts ont estimé que les constructeurs chinois Nio, Xpeng et Li Auto risquent la faillite s’ils ne modifient pas rapidement leur stratégie. Selon Zhu Xican, professeur à l’université Tongji, une production annuelle inférieure à deux millions de véhicules rend la rentabilité difficile en raison des coûts élevés de R&D. Li Auto semble toutefois mieux positionné grâce à une stratégie plus stable.