Asus ROG se lance dans les grosses batteries : la ROG Mjolnir peut alimenter une heure une grosse machine de gamers

Les batteries portables, c'est pratique, mais ça manque souvent de puissance. Heureusement, Asus ROG a trouvé la solution : des batteries géantes, capables d'alimenter un ordinateur de gaming. Et le dernier en date à se lancer sur ce marché, c'est Asus ROG, avec sa ROG Mjolnir.

Les batteries portables, c’est bien pratique pour recharger son smartphone ou sa tablette en déplacement. Mais 10 000 mAh avec une puissance qui sort, allez 60 watts en USB-C, vous n’avez pas toute la puissance nécessaire pour alimenter un ordinateur portable pour jouer à ses jeux préférés.

Et en Chine, depuis deux ans, il y a une nouvelle catégorie de produits qui explose : ce sont les énormes batteries, qu’on appelle centrales électriques. Il y a eu les spécialistes, comme Bluetti et EcoFlow, puis les autres marques s’y mettent. Après DJI, c’est Asus ROG.

Asus ROG a décidé de se lancer sur le marché des batteries portables géantes, capables de fournir suffisamment d’énergie pour alimenter un ordinateur assez exigeant. Sa batterie se nomme : ROG Mjolnir.

Une batterie qui s’inspire de la mythologie nordique

La ROG Mjolnir, c’est le nom que le fabricant taïwanais a donné à sa nouvelle batterie portable géante. Et ce nom n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il s’inspire directement de la mythologie nordique, avec le marteau à manche court de Thor, le dieu du tonnerre.

L’idée, c’est de montrer que la ROG Mjolnir est une batterie puissante et robuste, capable d’accompagner les gamers partout, même dans les conditions les plus extrêmes. Et pour cela, Asus ROG a mis le paquet en termes de caractéristiques techniques.

Avec deux ports USB-C, dont un peut fournir jusqu’à 100 watts d’énergie et l’autre peut fournir un maximum de 65 watts d’énergie, ainsi que trois ports USB-A pouvant charger des appareils jusqu’à 10 watts chacun, le ROG Mjolnir peut facilement être transformé en un gigantesque appareil utilisant une banque d’alimentation.

Mais ce n’est pas tout, puisque Asus installe également quatre prises qui peuvent être utilisées pour alimenter, entre autres, une tour de jeu et un moniteur.

La batterie de 768 Wh fournirait suffisamment d’énergie pour alimenter un ordinateur de jeu haut de gamme pendant une heure (avec une GeForce RTX 4080), via une de ses quatre prises électriques. C’est d’ailleurs une batterie LFP, ce qui est top en durée de vie.

Le ROG Mjolnir dispose également d’un grand écran qui peut afficher des détails sur les processus de charge en cours et la charge restante de la batterie du marteau.

Mais ce n’est pas tout, puisque le ROG Mjolnier intègre également un chargeur Qi 2.0 intégré pour recharger les smartphones sans fil, tandis que la poignée du marteau peut être retirée et utilisée comme lampe de poche qui se recharge automatiquement dans la base. De quoi être paré à toutes les éventualités, même en cas de panne de courant.

Il y a même une prise qui permet, en théorie, de brancher des panneaux solaires.