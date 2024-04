DJI se met à la batterie portable solaire : nous avons testé la station Power 1 000

DJI débarque sur le marché de la batterie portable solaire avec deux grosses centrales électriques et tout un écosystème d'accessoires. Nous avons pu tester la Power 1 000.

La Chine a pris les devants dans la conception et la vente de batteries et de panneaux solaires partout dans le monde. C’est un objectif industriel largement affiché publiquement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de marques comme EcoFlow, Bluetti, Anker et Jackery. Mais attendez, il y a un nouveau joueur qui débarque et qui n’est pas des moindres : DJI, le boss des drones et constructeur chinois bien connu.

DJI arrive sur le marché avec deux produits : les batteries portables DJI Power 1 000 et DJI Power 500, ainsi que divers accessoires, notamment des panneaux solaires. On a même eu la chance de les essayer.

Les caractéristiques des deux batteries

La batterie DJI Power 1 000 a une capacité de 1 024 Wh et pèse 13 kg, tandis que la batterie DJI Power 500, plus petite, a une capacité de 512 Wh et pèse 7,3 kg. Elles peuvent délivrer une puissance maximale de 2 200 W et 1 000 W respectivement.

Elles utilisent des cellules de batterie en phosphate de fer lithium (LFP). Ce type de cellule est connu pour offrir jusqu’à 3 000 cycles de charge tout en maintenant plus de 80 % de sa capacité initiale. C’est exactement la composition chimique de la batterie présente sur la Model 3 Propulsion. De plus, la durée de vie de ces cellules est estimée à jusqu’à 10 ans, ce qui les rend particulièrement durables et fiables pour une utilisation à long terme.

Recharge des batteries : trois manières de s’y prendre

Et qui dit batterie solaire, dit… soleil. Pour permettre la recharge solaire, DJI propose des adaptateurs spéciaux qui peuvent se connecter aux panneaux solaires. Chaque station d’alimentation dispose de ports SDC capables de se connecter à un régulateur solaire type MPPT (Maximum Power Point Tracking). Le modèle DJI Power 1000 peut accueillir jusqu’à deux de ces modules, permettant une puissance d’entrée maximale de 800 W (400 W max par module), tandis que le DJI Power 500 peut se connecter à un seul module, avec une puissance d’entrée maximale de 300 W.

L’utilisation de modules MPPT (Maximum Power Point Tracking) est essentielle dans ce contexte, car ils optimisent la quantité d’énergie produite par les panneaux solaires, assurant ainsi une recharge plus efficace et plus rapide des stations d’alimentation.

Pour la charge, on pourra donc compter sur ces panneaux solaires, mais pas seulement. Pour la batterie DJI Power 1 000, il existe deux modes de recharge : le mode de recharge rapide 1 200 W et le mode de recharge standard 600 W. Pour utiliser le mode de recharge rapide, il suffit de brancher la batterie à une source d’alimentation capable de fournir une puissance de sortie de 1 200 W, telle qu’une prise murale ou un générateur. Pour la batterie DJI Power 500, il existe également deux modes de recharge : le mode de recharge rapide 540 W et le mode de recharge standard 270 W.

En plus de ces modes de recharge standard, la batterie DJI Power 500 dispose également de deux ports USB-C bidirectionnels de 100 W chacun, pour une puissance d’entrée totale de 200 W. Cela permet de recharger la batterie en environ trois heures en utilisant une source d’alimentation capable de fournir une puissance de sortie de 200 W via les ports USB-C.

Connectiques et accessoires

DJI Power 1000

Ports USB-C : deux ports USB-C avec une sortie maximale de 140 W chacun. Ces ports sont donc conçus pour charger rapidement des appareils compatibles avec la charge rapide, tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes, ainsi que les drones DJI.

Ports USB-A : deux ports USB-A, jusqu’à 24 W.

Prises AC (Courant Alternatif) : deux prises de sortie AC pour alimenter des appareils nécessitant une connexion à une prise murale, tels que des petits appareils électroménagers, des outils électriques ou des équipements de tournage.

Ports SDC : inclus pour la connexion aux accessoires DJI spécifiques et aux modules de recharge solaire.

DJI Power 500

Ports USB-C bidirectionnels : deux ports USB-C pouvant fournir jusqu’à 100 W chacun. On peut les utiliser pour charger la batterie.

Ports USB-A : similaire au modèle 1000, il y a deux ports USB-A pour des besoins de charge supplémentaires jusqu’à 24 W.

Prises AC (Courant Alternatif) : comme le DJI Power 1000, cette version dispose également de deux prises AC pour alimenter des appareils plus gros nécessitant ce type de connexion.

Ports SDC Lite : fournis pour la connectivité avec des accessoires spécifiques à DJI et la recharge solaire.

Parmi les accessoires, il y a une variété d’adaptateurs conçus pour charger les batteries des drones. C’est là que DJI fait le lien avec ses produits phares : on emporte les batteries portables en déplacement pour pouvoir charger les drones et autres caméras et stabilisateurs de DJI. Ici, le constructeur chinois met en avant la fonction ultra-rapide DJI Power SDC, pour une charge rapide, elle permet reprendre le vol en 30 minutes environ (de 10 à 95 %).

Notre prise en main du kit DJI Power 1000

Nous avons reçu le kit DJI Power 1000 de la part de DJI pour effectuer des tests. Bien que nous n’ayons pas eu suffisamment de temps pour effectuer un test complet, nous avons pu profiter du soleil à Nantes pour effectuer quelques tests préliminaires.

Le kit DJI Power 1000 comprend la batterie DJI Power 1000, un panneau solaire et des câbles de recharge rapide Air 3 et Mavic 3. Nous avons déjà testé de nombreux produits EcoFlow et Bluetti dans le passé, et le kit DJI est similaire en termes de technologie de batterie et il reprend le concept global. Cependant, DJI a ajouté quelques connectiques dédiées qui permettent de charger des produits DJI avec une charge rapide. C’est la principale différence ici.

Ce qui distingue les batteries les unes des autres, ce sont les technologies choisies et la conception globale. En ce qui concerne le kit DJI Power 1000, nous avons été impressionnés par la qualité de fabrication, les tests de qualité, le faible niveau de bruit généré pendant la charge et la résistance à la chauffe.

L’utilisation du kit DJI Power 1000 est très simple et intuitive. Il suffit de déployer le panneau solaire, de le brancher à la batterie et de commencer à charger. Nous avons cependant remarqué l’absence d’une application pour suivre les données de puissance et de charge, ce qui signifie que les utilisateurs doivent se fier à l’écran de la batterie pour obtenir ces informations.

DJI nous a expliqué que l’application n’était pas nécessaire, toutes les opérations de réglages et de suivi se font depuis la batterie, de plus, il n’y a pas de connexion Wi-Fi en déplacement. Ce n’est pas forcément faux, par contre une connexion Bluetooth avec une application basique aurait pu être utile pour être alerté et suivre l’évolution d’une charge sans avoir à se déplacer.

La réputation de DJI est un atout pour ce produit. La marque est connue pour sa fiabilité et ne peut pas se permettre de lancer un produit mal fini, au risque de nuire à sa réputation sur son marché principal, les drones. La fiabilité est donc certainement l’un des points forts du kit DJI Power 1000. Cependant, la question se pose de savoir si cela justifie un prix plus élevé que les produits concurrents.

Et face à la concurrence ?

Justemment, cette batterie Power 1 000 est vendue 999 euros, c’est le prix de sa principale concurrente, l’EcoFlow Delta 2. Elle vendue 999 euros, et actuellement 799 euros en promotion. Chez Bluetti, il faudrait plutôt s’orienter vers l’AC180, avec une plus grosse capacité (1 152 Wh), on la trouve à 799 euros (1 099 euros sans promotion). Pareil pour l’Anker Solix C1000, vendue 1 199 euros. Cela signifie donc que DJI est plutôt bien positionné d’un point de vue tarifaire.

Évidemment, pour 999 euros, on peut néanmoins imaginer que le kit AC180 avec panneaux solaires de 120 watts offre un meilleur rapport qualité-prix. D’autant plus que le matériel de Bluetti est garanti 5 ans, celui d’EcoFlow est de 5 ans également, contre une seule année de garantie pour DJI.

Prix et disponibilités des Power 500 et Power 1 000

Les DJI Power 1 000 et DJI Power 500 sont désormais disponibles à la commande sur le site store.dji.com et auprès des revendeurs agréés, avec une livraison possible dès aujourd’hui.

Le DJI Power 1 000 est proposée au prix de 999 euros, tandis que l’unité DJI Power 500 est vendue au prix de 529 euros. Les deux unités sont livrées avec une garantie limitée d’un an.

En plus des unités de batterie, DJI propose également un panneau solaire 120 W Zignes, au prix de 299 euros. Ce panneau solaire est conçu pour fonctionner avec les batteries DJI Power 1 000 et DJI Power 500, mais on doit théoriquement pouvoir l’utiliser sur d’autres batteries.