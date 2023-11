BLUETTI brade ses générateurs portables pour le Black Friday pour réduire votre facture d’électricité

Toutes les méthodes sont bonnes pour faire des économies de chauffage durant l’hiver. Compacts, puissants et rechargeables avec des panneaux solaires, les générateurs BLUETTI profitent de belles remises pendant le Black Friday.

Et si vous profitiez du Black Friday pour vous offrir un générateur électrique ? Pratiques pour avoir de l’électricité lors de vos virées en van, ils s’avèrent aussi d’un grand secours en cas de panne de courant. Les plus puissants peuvent même alimenter des chauffages électriques, et ainsi vous permettre de réduire votre facture énergétique durant l’hiver.

Reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix et la compacité de ses batteries portables, la marque BLUETTI affiche déjà de belles remises sur ses meilleures références. Voici les offres les plus intéressantes :

Retrouver toutes les offres BLUETTI de ce Black Friday

BLUETTI EB70 : l’essentiel à prix léger

Pour les amoureux de la nature, BLUETTI a conçu son générateur EB70. Ultra-compacte et relativement légère puisqu’elle ne pèse que 9,7 kg, cette batterie portable peut vous accompagner sans encombre lors de vos excursions et alimenter en appoint la plupart de vos appareils.

L’EB70 profite d’une connectique complète permettant de brancher simultanément deux smartphones, un PC, ainsi qu’une plaque de cuisson par exemple.

Cette station peut délivrer du courant à une puissance maximale de 1000 W et offre jusqu’à 716 Wh avec une charge complète. C’est largement suffisant pour réchauffer un repas, avoir de la lumière à la tombée de la nuit et recharger tous ses équipements mobiles. Au besoin, vous pouvez même le recharger à l’aide d’un panneau solaire PV200 fourni dans le pack.

À l’occasion du Black Friday, ce kit complet est disponible à 998 euros au lieu de 1158 euros. C’est l’une des offres les plus compétitives du moment.

En décembre prochain, la marque BLUETTI dévoilera le successeur de l’EB70 : l’AC70. Ce modèle reprend globalement les caractéristiques de l’EB70, mais pourra quant à lui monter à une puissance de 2000 W grâce à un mode spécifique. De quoi raccorder davantage d’appareils énergivores simultanément. Il faudra toutefois patienter encore quelques jours avant de découvrir son prix.

BLUETTI AC180 : une petite station portable débordante de ressources

Lancé en avril dernier, le générateur électrique BLUETTI AC180 est si compact qu’il n’est pas plus grand qu’un gros sac à dos. Mais ne vous fiez pas à sa taille, car il fait preuve d’une remarquable puissance de 1800 W, pouvant atteindre 2700 W avec un mode spécifique.

Cette station électrique peut donc alimenter tout type d’appareils, même les plus énergivores comme un chauffage d’appoint, un micro-ondes ou encore une bouilloire. En cas de coupure de courant, vous pourrez alors sauver le contenu de votre réfrigérateur, allumer la lumière, regarder la TV et même préparer de bons petits plats.

Un tel outil s’avère aussi très pratique pour improviser un atelier bricolage au fond de son jardin ou pour ne manquer de rien lors de ses excursions en pleine nature. En effet, en matière de connectique, BLUETTI a tout prévu : un port USB-C, 4 ports USB-A, ainsi que 2 prises CA de 230 volts.

Jusqu’au 27 novembre, la station BLUETTI AC180 est affichée à 899 euros au lieu de 1099 euros.

BLUETTI AC200MAX : une station modulable en fonction de ses besoins

Également mobile, le générateur BLUETTI AC200MAX présente quant à lui l’avantage d’être modulable. De base, l’appareil peut délivrer du courant à une puissance maximale de 2200 W et contient 2048 Wh avec une charge pleine.

Pour autant, sa capacité peut facilement être décuplée en ajoutant jusqu’à deux batteries complémentaires B230 de 2048 Wh chacune. Vous pouvez ainsi atteindre un total de 6144 Wh.

Par ailleurs, cette station électrique peut être rechargée à une puissance de 900 W par des panneaux solaires comme les BLUETTI PV350. Une solution optimale pour ne jamais manquer de courant lors de ses voyages en van. En cas d’urgence, vous pouvez aussi opter pour une double charge solaire et électrique, et en moins de deux heures le BLUETTI AC200MAX est à plein.

À l’occasion du Black Friday, BLUETTI propose deux packs à prix réduit. Assorti d’un panneau solaire PV350, l’AC200MAX est à 2198 euros au lieu de 2798 euros. Accompagné d’un module complémentaire B230 pour étendre sa capacité, ce générateur passe de 3299 à 2598 euros.

BLUETTI AC500 et ses batteries B300S : pour alimenter un appartement durant toute une journée

Pour gagner encore plus en autonomie et économiser sur sa facture énergétique, BLUETTI a prévu le générateur AC500. Ce modèle peut être rechargé aussi bien sur secteur que via des panneaux solaires PV350 ou bien depuis une voiture.

Couplé à une batterie d’extension B300S, le système délivre jusqu’à 3072 Wh de courant à une puissance de 5000 W. En cas de besoin, vous pouvez l’associer à six modules B300S pour atteindre une capacité totale de 12 288 Wh. Un tel niveau permet d’alimenter un appartement complet durant toute une journée, ou bien un chauffage électrique à puissance moyenne pendant deux jours. De quoi réduire les coûts énergétiques durant l’hiver si vous disposez de panneau solaire.

Pendant le Black Friday et jusqu’au 27 novembre, BLUETTI fait tomber le prix de son pack AC500 + B300S + PV350 de 6398 à 5198 euros, soit une belle remise de 19 %.

Tentez de gagner de beaux cadeaux avec la « Roue de la Chance »

Durant cette période de promotions, BLUETTI vous propose de faire tourner sa « Roue de la Chance ». À la clé, la marque vous permet de remporter des générateurs, des panneaux solaires, ainsi que des bons de réduction.

Pour jouer c’est très simple. Si vous êtes déjà client, vous pouvez miser les BLUETTI Bucks crédités automatiquement suite à vos derniers achats, sinon le constructeur vous offre de quoi tenter votre chance pour toute inscription à sa newsletter.

En prime, pour toute commande passée avant le 27 novembre, BLUETTI triple les Bucks remportés et sur la journée du 24 novembre, la marque vous délivre cinq fois la quantité de Bucks habituellement offerte. Vous pourrez ensuite les échanger contre des coupons de réduction ou encore des cadeaux aux couleurs de BLUETTI.