Le confort de la maison en vacances : voici ce que permet cette station électrique portable

Et si cet été, au lieu d'emporter votre « petite » batterie de 20 000 mAh, vous passiez à l'étape supérieure ? C’est ce que permet Bluetti avec sa station énergétique AC180. Ultra compacte et capable d’alimenter un frigo pendant des heures, elle est parfaite sur la route… ou chez vous en cas de panne d'électricité.

Les beaux jours reviennent et, avec eux, une certaine envie d’évasion. Cette année, vos vacances ressembleront d’ailleurs peut-être plus à un grand road trip qu’à un voyage organisé all inclusive. Et si, pour l’occasion, vous vous équipiez d’une station électrique nomade Bluetti ? Avec une capacité de 1152 Wh, un petit format et une autonomie de plus de 100 heures d’éclairage, le générateur Bluetti AC180 est fait pour les vacances nomades, voire les pannes d’électricité à la maison.

Le Bluetti AC180 gère TOUS vos besoins en électricité

Avec une puissance de sortie de 1 800 W, le générateur Bluetti AC180 peut alimenter tous les appareils électriques dont vous pourriez avoir besoin en voyage ou chez vous.

Pour avoir un ordre d’idée de l’étendue de ses capacités, voici quelques-uns des appareils qu’il est capable d’alimenter :

un smartphone pendant 103 heures, soit plus de 120 cycles de charge pour un terminal disposant de la charge rapide ;

une cafetière durant une heure, soit l’occasion d’ingérer 6 litres de café (et d’arrêter de dormir pendant une semaine) ;

une ampoule durant 12 jours, à raison de 8 heures par jour.

Pour recharger tous ces appareils, le générateur dispose de deux prises CA (pour Courant Alternatif, des prises électriques standards telles qu’on les retrouve dans des maisons) à 230 V, une sortie USB-C et 4 sorties USB-A (1 et 2). Pour vérifier l’état de charge des appareils ou de la batterie, Bluetti a équipé l’AC180 d’un écran LED en façade de son produit.

Toute cette puissance est ainsi mise à disposition dans un format hyper compact — 340 mm de large, 247 mm de long et 317 mm de haut — et dans un poids plume de 17 kg (à l’échelle des stations électriques). L’ensemble tient sans encombre dans le coffre d’une voiture.

Le Bluetti AC180 se recharge en filaire ou à l’énergie solaire

Côté connectiques, le générateur Bluetti AC180 dispose d’une sortie CA (courant alternatif) adaptative. Réglée par défaut à 1800 W pour utiliser vos appareils du quotidien, elle peut fournir jusqu’à 2700 W de puissance pour permettre à vos appareils plus gourmands comme un chauffe-eau ou un grill de fonctionner normalement. Une option très utile une fois rentré de vos vacances si l’électricité venait à être coupée.

Une fois la batterie de 1152 Wh à plat, vous pouvez ensuite la charger en 45 minutes en filaire pour retrouver 80 % de batterie. Une charge complète prendra quant à elle seulement deux heures avec le câble fourni. Ce sont toujours les 20 derniers pour cent qui sont le plus longs à charger, afin de préserver les capacités de la batterie.

Si vous êtes déjà un adepte des vacances outdoor et que vous possédez des panneaux solaires, il est possible de les brancher à ce générateur pour le recharger (puissance d’entrée de 500 W au maximum). Dans ce cas, la charge complète prendra entre 2 h 50 et 3 h 20.

Le Bluetti AC180 est fait pour durer

L’autre gros avantage de la Bluetti AC180 réside dans la batterie dite LiFePO4, pour lithium-fer-phosphate. Choisir ce type de batterie au profit d’une batterie au lithium plus classique présente plusieurs bénéfices :

elles permettent de profiter d’un nombre de cycles de charge bien plus important que les batteries au lithium classique ;

elles supportent aussi une intensité électrique plus importante et peuvent ainsi proposer une plus grande puissance de charge ;

elles se chargent également plus vite que des batteries traditionnelles.

Le modèle AC180 peut assurer plus de 3500 cycles de charge selon le constructeur, soit bien plus que ce que l’on trouve actuellement sur le marché. Elle est par ailleurs garantie 5 ans et Bluetti promet une longévité de 10 ans sur son produit. Le constructeur assure enfin que son générateur est l’un des plus discrets avec un maximum sonore à 45 dB.

La batterie AC180 est d’ailleurs capable de prendre le relais en à peine 20 ms en cas de panne d’électricité. Le contenu de votre frigo sera ainsi sauvé, comme cet important document sur lequel vous étiez en train de travailler depuis votre ordinateur. Enfin, elle est connectée à une application compagnon qui vous permet de monitorer votre batterie nomade où que vous soyez. Vous êtes ainsi informé en temps réel de l’état de charge de votre batterie et de sa consommation.

Le Bluetti AC180 propose un excellent rapport qualité/prix

Cette station énergétique est disponible en ligne sur le site du constructeur à un tarif efficace de XXXX euros. Si vous la couplez à un ensemble de panneaux solaires compatibles disponibles à partir de 369 euros, l’ensemble ne vous reviendra qu’à XXXX euros, soit un tarif concurrentiel. De quoi vous équiper efficacement, pour longtemps, sans y laisser trop d’économies.