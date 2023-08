Anker : deux batteries nomades pour dire adieu au manque d’électricité

L’électricité est un sujet qui nous a tous beaucoup occupés ces derniers temps. Les nouvelles solutions de batteries nomades Anker vont sûrement répondre à de nombreux besoins, que vous soyez en intérieur, ou en extérieur.

Anker Solix est la filiale de Anker spécialisé dans l’énergie. Elle réunit toutes les activités au stockage et la production d’énergie hors accessoires pour smartphones. L’IFA 2023 est l’occasion pour la nouvelle marque de présenter deux nouvelles batteries nomades, pour ne plus risquer d’être en manque de courant, au milieu de nulle part ou chez vous un jour de coupure de courant.

Des kWh à ne plus savoir qu’en faire

Anker Solix vient donc de dévoiler deux nouvelles stations électriques portables et nous commençons par l’Anker Solix C1000. Elle peut stocker jusqu’à 1,056 kWh d’énergie et cela dans un nouveau design que la marque annonce 15 % plus compact que la moyenne du marché, à capacité égale. Cela permet d’en empiler plus facilement plusieurs pour augmenter la capacité.

Un nouveau système de dissipation de chaleur est présent pour assurer la sécurité du système que vous soyez chez vous ou en extérieur. La C1000 se recharge intégralement en 58 minutes seulement si elle est connectée à une prise murale de 1 300 W. Il est également possible de la recharger avec des panneaux solaires pliant (puissance maximale de 600 W) en 1,8 heure. Ce dernier point étant très théorique… L’Anker Solix C1000 sera disponible au dernier trimestre 2023 au prix de 1 199 €.

L’Anker Solix F3800 est un modèle sur roue qui malgré ses dimensions généreuses pourra se déplacer très facilement. Avec une capacité de 3,84 kWh, elle est pensée pour protéger des coupures de courant votre installation informatique par exemple’ ou d’autres systèmes important à vos yeux. Comme l’intégralité de la gamme Solix, elle est pensée pour accepter des extensions pour augmenter sa capacité jusqu’à 26,88 kWh avec six batteries supplémentaires au maximum.

La cerise sur le gâteau est la possibilité de l’associer à un commutateur de transfert (en option) pour prendre la relève automatiquement en cas de coupure de courant. Elle se recharge à plus de 80 % en moins de deux heures à partir d’une prise murale, 1,5 heure en utilisant l’entrée solaire de 2 400 W, ce qui est encore une fois très optimiste en situation réelle. Son prix et sa disponibilité ne sont pas encore connus.

