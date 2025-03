Croissance démographique vs réchauffement climatique : qui pèsera le plus sur le chauffage et la climatisation en France ?

Une étude sur l’évolution de la consommation d’énergie française liée au chauffage et à la climatisation a montré des résultats surprenants. Selon elle, la croissance démographique aura plus d’impact que le réchauffement climatique. Pour cela, une seule solution : mieux préparer nos logements.

Une récente étude s’est intéressée à l’impact du réchauffement climatique sur la consommation énergétique française. Le sujet est complexe : il doit permettre la simulation des besoins en chauffage et en climatisation jusqu’à l’horizon 2100. Pour y parvenir, les chercheurs du laboratoire de météorologie dynamique ont déterminé deux variables :

Les heating degree-day (HDD), qui indique, chaque jour, de combien la température est inférieure à 18° C.

Les cooling degree-day (CDD); qui indique de combien de degrés par jour la température est supérieure à 22° C.

En 2020, ces valeurs étaient de 2300°C pour les HDD, et 75°C pour les CDD. À travers ces valeurs, il faut comprendre que le nombre de jours où le chauffage est nécessaire sont bien plus importants que le nombre de jours où la climatisation est nécessaire.

En 2100, ces valeurs pourraient grandement évoluer. Selon les différentes hypothèses de réchauffement, les HDD pourraient descendre à 2000°C voire 1600°C. À l’inverse, les CDD pourraient tripler. En d’autres termes, on aura davantage besoin de refroidir les logements qu’actuellement, et moins besoin de les chauffer.

Évolution des « HDD » et des « CDD » jusqu’en 2100.

Le réchauffement climatique, moins impactant que le changement démographique

Dans cette étude, les chercheurs sont allés plus loin, et ont pris en compte l’évolution démographique de la France à l’horizon 2100. L’objectif de cette prise en compte est de rendre compte de l’évolution réelle des besoins énergétiques en chauffage et en climatisation. Les chercheurs ont donc pondéré leurs résultats selon différentes hypothèses, à savoir une population stable dans le temps, et une population en augmentation.

Et pour cause, selon certaines estimations, la population française, actuellement estimée à 68 millions, pourrait atteindre 74 millions d’ici 2050 avant de se stabiliser. D’autre part, cette évolution démographique ne sera pas homogène sur le territoire.

On estime que le Nord Pas de Calais pourrait perdre 13 % de sa population tandis que l’Hérault pourrait gagner jusqu’à 40 % d’habitants. Une telle évolution aura nécessairement un impact considérable sur la consommation énergétique du pays.

En effet, le sud devrait être particulièrement impacté par la hausse des CDD, et donc l’utilisation de la climatisation. D’autres secteurs, comme la Bretagne ou la Normandie, devraient voir leurs besoins en chauffage baisser, mais leurs besoins en climatisation très peu augmenter.

Adapter les logements au climat de demain

À l’issue de leurs recherches, les auteurs de l’étude en sont arrivés à la conclusion que l’évolution démographique du pays aura un impact plus marqué sur la consommation énergétique que le réchauffement climatique lui-même. La migration interne dûe au réchauffement climatique a été évaluée à 6 %.

Isoler les combles avec de la fibre de bois permet d’améliorer sensiblement le confort thermique en été

Cette étude met en avant l’importance de préparer dès à présent les logements au climat du futur. Comme le montre cette étude, en 2100, le chauffage restera beaucoup plus consommateur d’énergie, par rapport à la climatisation. Néanmoins, la rénovation des logements devra plus que jamais prendre en compte le confort estival avec une isolation adaptée, et des systèmes de rafraîchissements économes en énergie, et même passifs.