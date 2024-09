Avec Zendure, il n’a jamais été aussi simple de créer un système de stockage d’énergie solaire

Avec ses solutions Plug & Play, Zendure permet à tous les foyers de créer un système de stockage d’énergie domestique qui allie simplicité, efficacité et sécurité. Une petite révolution en soi, et une aubaine pour tous ceux qui souhaitent faire un pas vers l’indépendance énergétique.

Que ce soit pour des raisons financières, écologiques, ou un peu des deux (ce n’est pas incompatible), de plus en plus de personnes se lancent dans l’installation d’un réseau électrique domestique. Le but ? Récupérer et stocker l’énergie solaire afin d’alimenter son foyer en électricité, devenir moins dépendant des fluctuations du cours de l’énergie, et récupérer quelques euros au passage. Une démarche pleine de bon sens ayant de multiples avantages, mais qui demeure hors de portée pour beaucoup.

La raison ? Une telle installation reste encore assez complexe à monter pour un néophyte. Bien conscient de la difficulté du grand public à accéder à ces technologies sans formation préalable, Zendure a décidé de développer son propre système, qui combine matériel et logiciel. Un système complet, sécurisé et efficace, qui permet de fournir une énergie sûre et durable à tous ceux qui le souhaitent.

Zendure : les nouvelles technologies énergétiques au service d’un monde meilleur

Fondée en 2017, installée aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne, Zendure est une entreprise qui a le vent en poupe. Avec l’une des croissances les plus rapides du secteur, des dizaines de brevets déposés et un catalogue en perpétuelle évolution, Zendure se positionne aujourd’hui comme un acteur important sur le segment du stockage d’énergie.

Son objectif ? Accélérer le développement d’un avenir durable et fournir au plus grand nombre les moyens d’accéder à une énergie propre, fiable et abordable. Pour y arriver, Zendure mise sur l’innovation matérielle et logicielle afin de garantir un socle technologique accessible et utilisable par le plus grand nombre.

Des solutions matérielles et logicielles pour simplifier son installation électrique

Pour accomplir la mission qu’elle s’est fixée, Zendure propose à la fois des éléments matériels (panneaux solaires, batteries, onduleurs, etc) et logiciels (application de gestion de l’installation). Dans les deux cas, la société mise sur une caractéristique : la simplicité.

Côté matériel, cela passe essentiellement par différents kits qui permettent de créer une installation répondant aux besoins de l’utilisateur. SolarFlow, SuperBase V ou AIO, tous reposent sur un même principe de Plug & Play intuitif et innovant.

Pas besoin de se lancer dans des travaux dantesques ni de posséder une formation d’électricien. Tout se monte, se démonte et se branche en quelques minutes, sans heurts ni désordre. Mieux, Zendure a travaillé sur la compatibilité de ses produits qui peuvent être utilisés avec de nombreux panneaux solaires d’autres marques.

Ces différents kits, ou plateforme comme les nomme Zendure, sont regroupés au sein de Zen+ Home. Lancé en 2023, cet écosystème permet de piloter intelligemment son réseau électrique domestique et son installation depuis une application.

Surveillance, automatisation, gestion des différents éléments, optimisation de la consommation : tout est centralisé au même endroit. Mieux, cet écosystème bénéficie de services énergétiques avancés pour accompagner l’utilisateur et lui donner les moyens de participer activement à l’élaboration de sa stratégie énergétique.

Hyper 2000 et Ace 1500 : le stockage d’énergie domestique simplifié à l’extrême

Ceux qui s’intéressent un tant soit peu aux installations électriques domestiques le savent, le Hyper 2000 est une petite révolution. Cet onduleur hybride constitue, en effet, une solution pour de nombreux problèmes rencontrés par les installations actuelles. Son principal atout réside dans sa grande polyvalence et le système de gestion intelligent qu’il embarque. Capable de redistribuer sur le réseau ou dans des batteries le courant récupéré par les panneaux solaires auquel il est rattaché, il offre une flexibilité inédite.

Une avancée loin d’être anodine qui permet de suivre en permanence la production et la consommation énergétique de son installation. De quoi gagner en indépendance, et réaliser des économies substantielles. D’autant que vous pouvez le brancher jusqu’à quatre panneaux solaires pour un MPPT total de 1 800 W.

Certifié IP65, le Hyper 2000 peut être utilisé en intérieur comme en extérieur pour s’adapter à la configuration de votre réseau. Garanti 10 ans, il profite aussi de la technologie d’anti-emballement thermique de Zendure qui permet de prévenir les dommages liés à la surchauffe. Associé à une batterie Zendure AB1000S, le Hyper 2000 est actuellement vendu 1 298 euros sur le site de Zendure.

Le Ace 1500 de son côté se positionne comme un complément à une installation existante. Il s’agit d’un module qui vient se greffer sur une batterie pour la transformer en un mini générateur portable. Pour ce faire, il intègre d’un côté une entrée qui lui permet de se raccorder au système ou à des panneaux solaires et de l’autre, un jeu de prises. On y retrouve ainsi deux prises « classiques » capables de délivrer 220 V-240 V, mais aussi deux ports USB (Type-A et Type-C) pour y recharger tous vos appareils en déplacement.

Son petit plus, c’est qu’il peut aussi être utilisé de manière sédentaire pour agir comme un onduleur. Comprenez par là que les appareils à faible consonmmation d’énergie qui y sont reliés resteront alimentés en courant même en cas de panne, tant que la batterie associée au Ace 1500 possède du courant. La transition entre les sources d’alimentation se fait sans délais ou presque, le temps de réaction étant inférieur à 20 ms.

Comme toujours chez Zendure, l’installation se fait en deux temps trois mouvements, et l’application permet de monitorer le Ace 1500 dès que le besoin s’en fait sentir. Sachez enfin que ce produit bénéficie d’une garantie de 5 ans. Sans batterie, le Ace 1500 est vendu 499 euros sur le site de Zendure.