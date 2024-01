Cette ingénieuse solution permet d’augmenter l’autonomie des motos et scooters électriques

Découvrez la solution d'EEVAM Technologies qui concerne les motos et les scooters électrique et qui a pour but d'optimiser les performances de la batterie. L'idée : améliorer l'autonomie, les performances et la durée de vie des batteries.

Bien que la mobilité électrique soit de plus en plus répandue, dans l’histoire des moyens de locomotions, on n’en est qu’aux balbutiements. Et si les motos et scooters électriques déjà sur le marché fonctionnent évidemment très bien, il y a toujours de la place pour l’innovation et pour des améliorations significatives. Surtout en ce qui concerne la batterie de ces véhicules.

C’est ainsi que EEVAM Technologies, une société espagnole spécialisée dans l’ingénierie liée à la mobilité électrique, a récemment présenté une solution avec laquelle elle compte à la fois augmenter la puissance et l’autonomie des deux-roues zéro émission. Et peut-être même augmenter la longévité des batteries. Prometteur ! Et pourtant, il suffisait d’y penser.

Repenser les flux d’énergie

En effet, le système tel que décrit paraît plutôt simple. Même si on imagine qu’en coulisse, des ingénieurs s’y arrachent les cheveux. Son nom ? Powermaster. Il a été pensé pour fonctionner sur des véhicules électriques qui intègrent au moins deux batteries modulaires. Ce qui est régulièrement le cas sur les deux-roues, de la moto au scooter, en passant par le vélo.

L’idée ici est de changer la manière dont ces véhicules gèrent les ressources de leurs batteries, à savoir de vider totalement une batterie avant d’activer la batterie suivante. Selon EEVAM, il serait bien plus judicieux en réalité d’harmoniser la manière dont fonctionnent les deux (ou plus) packs de batteries, et les faire travailler ensemble. Plutôt que l’une après l’autre.

Le système Powermaster cherche ainsi à puiser l’énergie à partir de plusieurs batteries. En même temps. C’est-à-dire qu’un algorithme ajuste en temps réel la manière dont est distribuée l’énergie par les différents modules, et optimise intelligemment le flux d’énergie pour alimenter les différents organes du véhicule.

Les avantages de cette solution

Avec cette méthode, selon la société, on peut non seulement gagner en autonomie, en puissance en évitant d’avoir un mode dégradé qui ne compterait plus que sur un pack de batterie par exemple, mais aussi en longévité. Sur ce dernier point, EEVAM Technologies explique en effet que le flux d’énergie étant optimisé entre les différents packs, on évite notamment les décharges et recharges complètes, et donc l’usure est plus lente. Ce qui par extension augmente aussi le potentiel de recyclage des ces batteries !

La société espagnole propose cette technologie comme une solution prête à l’emploi pour les constructeurs de deux-roues électriques. D’ailleurs, plusieurs marques travaillent déjà à l’intégration de ce dispositif.