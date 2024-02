Cette magnifique moto électrique haut de gamme arrive sur les routes, et bientôt près de chez nous

Savic est une marque australienne de moto électrique qui vient d'inviter son premier client à essayer son premier modèle. Un magnifique deux roues qui pourrait bientôt débarquer sur le Vieux Continent.

Cela fait déjà un petit bout de temps que l’on entend parler de Savic Motorcycles. Il faut dire que le constructeur australien a dévoilé sa première gamme de motos électriques baptisée C-Series en 2019. Au menu, trois modèles aux lignes néo rétro et aux puissances allant de 34 à 81 chevaux. Sur le papier, c’était très prometteur. Sauf que la start-up de Melbourne a fait face à des soucis de fabrication, et à l’épidémie de Coronavirus, ce qui a largement retardé les projets.

Mais l’envie de commercialiser une première moto électrique haut de gamme aura été plus forte et voilà que Savic est désormais à un tournant : les premiers clients sont sur le point d’être livrés. En attendant, Savic a invité son tout premier client à essayer sa moto dans les rues de la ville australienne.

Motos haut de gamme

Après six ans de développement, et autant de prototypes, Savic s’est malgré tout fait un nom. À tel point qu’elle a bouclé plusieurs levées de fonds, et a même pu bénéficier d’une aide du gouvernement australien. La moto C Alpha a donc pu voir le jour, avec des caractéristiques qui en font un vrai modèle haut de gamme.

La moto dispose d’un moteur développant une puissance de 60 kW, ou 81 chevaux, et d’un couple de 200 Nm. La batterie quant à elle dispose d’une capacité de 16,2 kWh. L’autonomie ? « Plus de 200 km », on n’en sait pas plus. À noter qu’une deuxième version de la Savic C est également prévue, la C Delta, avec une batterie légèrement moins grosse, 14,2 kWh, et une puissance en retrait également : 40 kW (54 ch) et 140 Nm de couple. Et une autonomie de « plus de 150 km ».

Les prix, eux, ne sont pas délirants non plus au vu des performances annoncées : comptez 19 990 dollars australiens (12 113 euros hors taxes) pour la C Delta, et 26 990 dollars australiens pour la C Alpha (16 353 euros toujours hors taxes).

Bientôt en Europe

Si la marque se félicite de cette nouvelle étape dans l’avancement de ses projets, l’ambition de Savic Motorcycle va bien au-delà des seules frontières australiennes. En effet, dès 2024-2025, le but est de s’exporter. D’abord en restant du côté de l’Océanie, en investissant la Nouvelle-Zélande. Puis en se rapprochant de nos contrées, plus précisément en visant le Royaume-Uni. On espère que cette arrivée outre-Manche permettra de faire un premier pas vers le Vieux Continent.