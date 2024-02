Cette prometteuse moto électrique pourrait bouleverser le marché avec sa batterie semi-solide

C'est au salon de Lyon début mars que la moto électrique venue de Chine, la Naxeon I AM, sera exposée en France pour la première fois. L'occasion de découvrir ce deux-roues futuriste, hyper connecté, et à l'autonomie prometteuse.

Le marché de la moto électrique étant actuellement tellement peu fourni, au moins chez nous, que l’on est toujours friand de découvrir de nouveaux acteurs. D’autant plus quand on nous promet qu’ils arriveront bel et bien sur nos routes ! C’est le cas de cette Naxeon I AM qui s’exposera dans quelques semaines pour la toute première fois en France. C’est le distributeur de deux-roues MOOO NV qui la présentera sur son stand du Salon du 2 Roues de Lyon 2024, qui se tiendra du 7 au 10 mars prochain, au Parc EuroExpo de la capitale des Gaules.

La Naxeon I AM a fait une première apparition en novembre 2023, au salon EICMA de Milan. En provenance de Chine, cette moto, qui est un équivalent 125, accroche immédiatement l’œil avec son physique hyper futuriste, quasiment entièrement caréné. Ce qui lui donne d’ailleurs presque un look de mini-moto. Alors oui elle est compacte, mais avec sa selle à une hauteur de 800 mm, elle n’est pas spécialement petite. En revanche, elle cache bel et bien des technologies de pointe.

Une batterie semi-solide

Sans tourner autour du pot, on peut effectivement parler de la batterie de la Naxeon I AM qui se dote d’une technologie « semi-solide ». Celle-ci lui permet d’offrir une densité énergétique qui serait en hausse de 30 % par rapport à une batterie classique. Ce qui lui permet d’être à la fois plus compacte et plus légère (-30 %), mais aussi de mieux résister à la décharge, et de mieux résister à une plus grande plage de températures.

Deux versions de la batterie existent, 4,3 et 6,5 kWh, pour des autonomies respectives allant jusqu’à 120 et 180 km à 60 km/h. Avouez qu’elle cache bien son jeu. Pour ce qui est de la recharge, on parle d’1h30 pour passer de 20 à 80 % sur borne rapide.

Quant au moteur, positionné dans le moyeu arrière, il offre une puissance de 7,5 kW, et jusqu’à 10,5 kW en crête. Le couple maximal est de 273 Nm. Suffisant en tout cas pour avaler le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes, atteindre 80 km/h en 6,5 secondes et accrocher les 115 km/h.

Équipement de pointe

Pour terminer, on ne peut pas parler de cette Naxeon I AM sans évoquer ses technologies embarquées. On le devine sur les photos, mais l’éclairage est entièrement à LED, y compris sur les côtés de la machine avec une fine bande qui vient dessiner les contours du cadre. Des radars et caméras avant et arrière assurent des fonctions telles que la détection d’angle mort, l’affichage sur l’écran TFT du guidon de l’arrière de la moto, l’alerte anticollision… L’ABS et le contrôle de traction sont aussi de la partie.

Reste maintenant à savoir à quel prix l’importateur qui expose la moto électrique au salon de Lyon 2024 la proposera… À noter enfin qu’une autre marque, Neco, sera également présente, notamment avec le scooter électrique e-pop présentant 60 km d’autonomie et qui sera lui vendu à 1999 euros.