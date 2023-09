Ce nouveau scooter électrique élégant profite d’un atout intéressant et assez rare

Venu d’Allemagne, le scooter électrique Naon Lucy peut monter à 100 km/h et offre jusqu’à 160 km d’autonomie théorique. Clou du spectacle : il profite d’un ABS, encore rare sur le marché du deux-roues électrifié.

Les nouveautés sur le segment des scooters électriques s’enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu. Le Naon Lucy qui nous intéresse aujourd’hui ne vient pas de Chine, mais d’Allemagne, et plus précisément de Berlin, nous apprend The Pack News. Proposé aussi bien en 50 qu’en 125 cc, il se positionne sur un créneau plutôt haut de gamme pour un modèle de sa catégorie.

Le Lucy est apparu pour la première fois en 2021, sous la forme d’un prototype visible sur la photo de couverture. Depuis, Naon a peaufiné sa copie, mais ne s’est pas éloigné de son idée initiale. L’objectif est toujours de proposer un scooter électrique original, minimaliste et donnant si possible une impression de robustesse. Les images ci-dessous montrent le dernier prototype, manifestement très proche de la version définitive.

Les deux batteries du Naon Lucy sont amovibles. Situées dans le plancher du scooter, elles pèsent chacune 14 kilos et affichent une capacité de 2,5 kWh (pour un total de 5 kWh, donc). L’entreprise promet une autonomie de 160 km et un temps de charge de seulement 1,5 h, ce qui constituerait une vraie performance. Les clients désireux d’alléger la facture pourront se contenter d’une seule batterie, pour une autonomie de 80 km.

Une vitesse maximale de 100 km/h pour le Naon Lucy 125

Construit autour d’un cadre aluminium, le Lucy dispose d’un moteur roue délivrant 7 kW en nominal et 10 kW en pic. Dans sa version 125, il peut atteindre la vitesse maximale de 100 km/h. Le modèle 50 cc est quant à lui bridé à 45 km/h, comme l’exige la réglementation. Le freinage, assuré par un disque à l’avant comme à l’arrière, est doté d’un système ABS. Un équipement encore assez rare sur ce type de scooters, mais que l’on retrouve déjà sur certains modèles de Segway.

Avec ses roues de 14 pouces, le Lucy devrait se montrer plutôt stable. La présence des batteries dans le plancher permet d’abaisser le centre de gravité, ce qui doit là aussi améliorer les sensations au guidon. Cela libère en outre de l’espace sous la selle, qui abrite un coffre suffisamment vaste pour y loger un casque intégral.

Des batteries à acheter… ou à louer

Fabriqué en Allemagne, le Lucy démarre à 5 500 euros pour la version 50 cc et 7 500 euros pour l’équivalent 125 cc. Mais attention, il faut ajouter à cela le coût de la batterie, facturée 1 000 euros. La deuxième batterie est affichée au même prix, ce qui porte le surcoût à 2 000 euros pour avoir l’autonomie maximale. Lucy propose aussi une formule de location, à 25 euros par mois et par batterie.

Le lancement du Lucy n’a pas encore eu lieu. Les clients les plus pressés devraient pouvoir signer un bon de précommande en fin d’année 2023. L’entreprise allemande prévoit de commercialiser son scooter sur l’ensemble du continent européen. La France devrait logiquement être concernée.