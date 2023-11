Au bord de la faillite, cette marque de scooter électrique vendue en France souffre grandement

Créée en 2013, la marque de scooter électrique Unu n’inspirait guère confiance depuis 2022 déjà, elle qui avait semblé disparaître de France. Un peu plus d’un an plus tard, une demande d’insolvabilité a été déposée au tribunal de Berlin Charlottenburg. L’état de faillite n’est pas encore officiel, mais son avenir est grandement compromis.

Constructeur allemand implanté dans son pays natal, l’Autriche, les Pays-Bas et la France, Unu s’est lancé dans l’aventure du scooter électrique en 2013. L’un de ses modèles, le Unu Plus de 4 000 W, avait à l’époque été testé par Frandroid, pour un résultat relativement convaincant malgré un prix élevé.

Problème : quelques mois plus tard, nos confrères et consœurs de Numerama tiraient la sonnette d’alarme quant à la situation de la firme d’outre-Rhin. Modèles défectueux, service après-vente débordé, témoignages de clients négatifs : plus rien ne semblait aller pour le fabricant. Il était alors impossible de vous recommander l’achat d’un scooter Unu.

Demande d’insolvabilité

Un peu plus d’un an plus tard, le couperet est tombé : Unu a officiellement fait une demande d’insolvabilité auprès du tribunal de Berlin Charlottenburg, apprend-on dans un communiqué de presse publié sur son site. L’instance juridique a nommé l’avocat Gordon Geiser de GT Restructuring pour chapeauter la procédure.

En clair, l’entreprise n’est plus en mesure de payer ses dettes en l’absence de liquidités. Forcément, les clients en subissent les conséquences, même si Unu tente de se montrer le plus rassurant possible. Le mot d’ordre ? La patience et la reprise de ses activités commerciales, si l’on se fie à une page « Question & Réponses ».

Pour le moment, ses ventes sont donc suspendues. Néanmoins, Unu compte bel et bien les relancer durant la semaine du 27 novembre, et ce malgré la procédure en cours. Le groupe espère aussi trouver un nouveau partenaire pour maintenir et développer son activité.

À la question « Mon scooter Unu va-t-il cesser de fonctionner », le constructeur se montre encore une fois rassurant. La réponse est oui. Unu préconise par ailleurs d’utiliser la carte-clé pour démarrer son modèle, et non l’application mobile qui continuera de fonctionner. En revanche, quid des futures mises à jour ? Le mystère reste entier.

Des commandes honorées… dans la mesure du possible

Quant aux commandes en cours, Unu botte quelque peu en touche. « Toutes les commandes seront honorées dans la mesure du possible », ce qui n’augure rien de bon non plus pour la suite. Les dirigeants demandent à ses clients d’être compréhensifs face à la situation, qui allonge forcément tous les délais.

Du côté des réparations, la solution la plus simple est de se rendre directement chez un partenaire de la marque. Cependant, n’espérez pas vous faire rembourser la facture par cette dernière, puisqu’elle n’a justement plus d’argent pour assumer ce genre de dépense. Le client est donc ici lésé.

Les demandes de remboursement vont elles aussi coincer, pour le moment. Unu explique être « en discussion avec leur administrateur, afin de trouver une solution pour nos clients ». Encore une fois, la société leur demande d’être patient. L’absence de garantie et de solutions claires et précises tendent à nous montrer pessimistes sur ce point.

Un droit à la garantie bancal

Pour la commande de pièces, les patrons sont là aussi dans une phase d’échange avec l’administrateur. « Le processus d’harmonisation peut prendre un certain temps. Nous le communiquerons à nos clients et partenaires contractuels dès que nous aurons un résultat », peut-on lire.

Le droit à la garantie continue enfin de faire foi, assure Unu, qui n’a toutefois pas de solution fiable pour le respecter. « Nous essayons encore de déterminer comment cela peut être réalisé ». Bref, les jours de Unu sont comptés. En l’absence de partenaire ou de repreneur, l’entreprise pourrait à terme tout simplement disparaître.