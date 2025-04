En faillite, cet acteur français de scooters électriques se fait racheter Heetch : quelle suite pour les clients ?

Zeway, qui propose notamment des scooters électriques en location dotés de batteries interchangeables, a été placé en redressement judiciaire la semaine dernière, entraînant le gel de ses actifs. Mais l’entreprise de VTC française Heetch vient d’annoncer le rachat de tous les actifs de Zeway.

C’est une nouvelle qui avait laissé les clients de Zeway dans la panade. En effet, comme nous vous le relations dans nos colonnes la semaine dernière, l’entreprise française Zeway, spécialisée dans les scooters électriques en location, a été placée en liquidation judiciaire avec, dans le même temps, le gel de toutes ses activités.

De quoi laisser les clients sur la touche, l’entreprise leur ayant envoyé un mail annonçant que le contrat de location des scooters était devenu caduc à la date de la mise en liquidation, à savoir le 16 avril 2025.

Pire encore, le scooter n’était plus couvert par les assurances à partir de cette même date. Et comme il n’est pas autorisé de conduire un scooter sans assurance en France, les clients ne pouvaient donc tout simplement plus l’utiliser, tandis que le réseau de recharge était par la même occasion suspendu.

Le réseau de bornes de recharge comme pierre angulaire

Bref, de bien mauvaises nouvelles, mais cette semaine, une éclaircie vient redonner un peu d’espoir aux clients. En effet, l’entreprise française Heetch, spécialisée dans le VTC, vient d’annoncer dans un communiqué de presse le rachat de tous les actifs de Zeway.

Outre ses scooters électriques en circulation, ce qui semble surtout intéresser Heetch, c’est son réseau de bornes d’échange de batteries. Le « swapping » permet à chaque utilisateur de ne pas avoir à recharger ses batteries, mais de les échanger contre des batteries pleines.

Un système similaire (et plus rapide !) que Nio dans l’univers de la voiture électrique. Dans le même temps, le réseau bénéficie maintenant d’un nouveau nom, à savoir « Sweetch ».

Un abonnement beaucoup moins cher, mais…

Heetch a également racheté plus de 2 500 scooters électriques, avec batterie amovible, qui vont être vendus à prix réduit. Autrement dit, les clients qui ont un scooter en location de chez Zeway devront le rendre ou bien le racheter pour continuer à l’utiliser.

En parallèle, Heetch va relancer le réseau de bornes de recharge avec un abonnement de 39,99 euros par mois ou 59,99 euros par mois qui comprend l’emplacement d’une ou deux batteries (selon le scooter choisi) et l’utilisation illimitée du réseau d’échange de batteries. Le retrait de la location du scooter de l’offre permet de faire diminuer drastiquement les mensualités.

Avant, Zeway proposant une offre comprise entre environ 150 et 250 euros, en fonction du véhicule, pour la location du scooter, le kilométrage illimité, la maintenance, l’assistance et l’assurance. Il y avait même un supplément d’une quarantaine d’euros si le client avait moins de 25 ans.