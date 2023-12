Pliable au possible, cette trottinette électrique de 4,5 kg tient dans un sac à dos

Ce concept de trottinette électrique ultra-pliante Arma vient fait chuter ses dimensions à moins de 30 cm de long pour 21 de large, avec toutefois quelques inconvénients, dont son prix.

On savait que les Japonais voyaient les trottinettes électriques différemment des autres pays. La Striemo à trois roues soutenue par Honda en est un exemple. Ici, l’entreprise nipponne SMZ (Shimizu) – qui a déjà fait ses armes avec sa marque de trottinettes électriques Veracity – apporte un concept inédit et ultra pliant. Oubliez la colonne de direction rabattable, les poignées pliantes ou au mieux la Pure Advanced Flex pliable en quatre : ici, nous sommes face à un engin qui pousse le concept encore plus loin.

Un format A4

En effet, nous parons de trottinette électrique à ranger dans son petit sac à dos, car l’objectif était de tenir dans 29,7 x 21 cm, soit une feuille A4 ! Et même l’épaisseur est exceptionnelle : de seulement 9,6 centimètres. Pour y parvenir, l’Arma plie ses repose-pieds, puis les poignées et la potence en trois. Cette dernière vient se rabattre dans le châssis, à l’image de la roue avant et du bloc arrière avec le deck et la roue. L’opération prendrait environ 30 secondes selon la marque.

Toutefois, la firme indique que cela est un premier prototype. « Nous allons apporter des améliorations au second prototype, ce qui va changer les dimensions », précise Shizumi. Elle devrait ainsi proposer une longue plateforme pliable en deux, sans bloc central, si l’on en croît l’esquisse. La trottinette électrique pliante Arma ne sera peut-être pas aussi compacte, mais devrait être plus utilisable.

Une utilisation réduite pour ce premier prototype

On remarque toutefois de nombreuses concessions, comme la taille minuscule des roues, ce qui devrait dégrader le confort et la stabilité – même si la prochaine version aurait droit à une roue plus grande. De son côté, le guidon très bas ne semble pas très pratique. La batterie riquiqui ne fournit par ailleurs que 11 km d’autonomie, soit des déplacements très limités. Elle serait amovible et pourrait être associée à une seconde batterie optionnelle – 145 euros environ – pour doubler la portée de l’engin.

Une position de conduite très basse…
Le deck est réduit à cause du châssis en deux parties
Les roues sont minuscules, mais une petite suspension est intégrée
La batterie est petite (11 km d'autonomie), mais amovible
Le transport est facile, car au poids de 4,5 kg
Une poignée accompagne la position pliée

Pour le reste, la trottinette électrique se pilote comme n’importe quel autre modèle, avec une gâchette au guidon, un levier de frein et un petit affichage indiquant votre vitesse et la jauge de batterie. Malgré sa petite taille et son poids de 4,5 kg, l’Arma pourrait supporter jusqu’à 100 kg. La vitesse maximale respecte bel et bien les normes françaises, à savoir 25 km/h.

Plus de 1 000 euros pour plier le game de la trottinette électrique

En tous cas, Shizumi a séduit. Car la trottinette Arma a déjà atteint son premier objectif de financement participatif sur Kickstarter, soit 34 000 dollars (32 260 euros) et vise désormais les 150 000 dollars. On attend donc le prochain prototype et, on l’espère, une prochaine production d’une série de 300 trottinettes électriques, attendue pour juillet 2024.

Quant au prix, il est élevé : 135 000 yens (soit 866 euros avec le taux de change actuel) à -40 % pour les tout premiers exemplaires, puis de 158 000 yens (1 013 euros) sur les 100 premières unités à -30 %. Le prix final serait donc de 225 000 yens (1 443 euros), et il faut compter sur 139 euros de livraison supplémentaires en France.