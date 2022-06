Honda : cette trottinette électrique à trois roues arrivera bel et bien en Europe

Via son programme de créations d’entreprise IGNITION, Honda annonce le lancement de Striemo Inc., qui s’armera d’une trottinette électrique à trois roues commercialisée au Japon d’ici la fin de l’année 2022. L’Europe est aussi concernée.

Lancé en 2017, le programme IGNITION a pour objectif de donner vie à des projets et autres idées commerciales en lien avec les activités du groupe Honda. En 2021, la société a décidé d’étendre ce projet à l’échelle de l’entreprise, et ne plus le réserver aux personnes extérieures. De cette initiative est née Striemo Inc.

Cette toute nouvelle entité est la deuxième création d’entreprise issue d’IGNITION, explique un communiqué de presse officiel. Striemo va ainsi se concentrer — du moins dans un premier temps — sur des engins de mobilité urbaine, comme en témoigne son premier produit éponyme qui a le mérite d’attirer l’attention.

Le sens de l’équilibre

La Striemo a en effet tout d’une trottinette électrique à trois roues, qui est censée apporter un équilibre bien meilleur, selon la marque, et donc un risque de chute amoindri. Et ce quelle que soit votre vitesse : lent ou rapide (jusqu’à 25 km/h, comme l’exige la loi).

Le groupe s’est tout particulièrement concentré sur la conception du châssis, « où le centre de gravité a été calculé au dixième de millimètre près », peut-on lire. Par ailleurs, ce véhicule se destine à un utilisateur au total : il n’a pas été conçu pour accueillir un conducteur et un passager arrière.

En 2023 pour l’Europe

« Mon objectif est de faire de Striemo l’un des produits de mobilité parmi les plus utilisés dans la vie quotidienne, à travers le monde et afin de créer un monde meilleur où les gens profitent d’une liberté en matière de mobilité », rêve Yotaro Mori, co-fondateur et PDG de Striemo Inc.

Pour le moment, aucune caractéristique n’a été révélée par la marque, qui reste donc très discrète quant aux capacités de sa trottinette. On pourrait logiquement penser que la Striemo est encore un projet en cours de développement, mais dont le calendrier commercial relativement serré va vite débloquer la situation.

La Striemo devrait en effet être commercialisée au Japon avant la fin de l’année, avant de débarquer en Europe dans le courant de l’année 2023.

